Террориста из Севастополя приговорили к 17 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в организации террористической ячейки севастопольца Энвера Сейтосманова. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год, сообщает пресс-служба суда. Энвера Сейтосманова признали виновным в организации ячейки запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ).

Энвер Сейтосманов и его брат Эрнес были задержаны в мае 2018 года в Севастополе. В ходе обыска в их доме были обнаружены агитационные листовки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и экстремистская литература. Обыск также провели в доме их матери в селе Садовое Нижнегорского района. Позже Эрнес Сейтосманов был выпущен на свободу и в деле брата фигурировал как свидетель.

Осужденный является близким родственником Нури Пуримова, приговоренного в сентябре 2016 года Северо-Кавказским окружным военным судом к пяти годам колонии за участие в ячейке «Хизб ут-Тахрир».

Вадим Никифоров, Симферополь