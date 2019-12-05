Первый корпус проблемного ЖК «Радужный» во Всеволожске получил заключение о соответствии

Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал заключение о соответствии проекту и техническим условиям дому 6.1 в проблемном ЖК «Радужный» во Всеволожске. Получение этого документа является последним шагом перед вводом объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомнил, что достраивает ЖК «Радужный» привлеченная властями Ленобласти компания «Гарант Девелопмент». Предыдущий застройщик — АО «Главстройкомплекс» (ГСК) бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды в конце ноября этого года был признан банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство.

Ориентировочный срок сдачи второго корпуса долгостроя — март 2020 года. Соглашение о достройке планируется подписать в течение недели. Всего в составе ЖК «Радужный» шесть домов, где заключено более 1,3 тыс. договоров долевого участия.