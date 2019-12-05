В Москве введен штраф в 3 тыс. рублей за парковку на местах для спецтехники

Нелегальная парковка на площадке для пожарной спецтехники и на газоне с 5 декабря начала облагаться штрафами по 3 тыс. руб. на нескольких участках в центре Москвы, сообщили «РИА Новости» в ЦОДД. По просьбам жителей комплекс «Помощник Москвы» заработал в восьми столичных дворах ЦАО. С его помощью можно будет фиксировать незаконную парковку.

«Помощник Москвы» заработал на улицах Стройковская, Марксистская, Александра Солженицына, 4-я Тверская-Ямская, Чаянова, Бутырский Вал, Вадковский переулок и Вспольный переулок. «Программа на основе геолокации и заранее размеченных зон на карте сама определяет, какой вид нарушения нужно зафиксировать», — рассказали в ЦОДД.

Пожарная служба жалуется, что часто не может проехать к месту возгорания из-за припаркованных автомобилей на красно-белой разметке. Поэтому и вводится дополнительное видеонаблюдение.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Штрафы очистят "пожарную" разметку от машин».