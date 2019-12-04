«Мегафон» подключил к мобильной сети 62 сел Татарстана

«Мегафон» за 11 месяцев 2019 года запустил в Татарстане более 180 новых базовых станций, в том числе свыше 100 - стандарта 4G в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Бавлах, Зеленодольске, а также в ОЭЗ «Алабуга». Об этом «Ъ-Казань» сообщили в компании.

В результате оператор обеспечил доступ к мобильным сервисам этом году жителей 62 населенных пунктов в различных районах республики. Ранее там мобильная связь отсутствовала.

В ближайшее время «Мегафон» планирует расширить сеть в Казани – на территории Казанского Кремля (подкова), НКЦ «Казань», гостиничного комплекса «Корстон», ТЦ Южный, а также в ТЦ «Сити молл» в Набережных Челнах.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"