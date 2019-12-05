Гуманность не уместилась в бюджет Закон об ответственном обращении с животными в Башкирии останется на бумаге

Башкирия не готова к вступлению в силу с 1 января 2020 года федерального закона об ответственном обращении с животными, который требует кардинально иных форм работы с бродячими кошками и собаками. К этому выводу пришли депутаты комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая. Финансирование мероприятий, которые должны исполняться по новому закону, не предусмотрено в проекте бюджета на 2020–2022 годы. По предварительной оценке республиканского управления ветеринарии, на исполнение закона потребуется не менее 320 млн руб. в год — в пять раз больше, чем выделяется сейчас.

Власти Башкирии не предусмотрели в бюджете на 2020–2022 годы расходы на исполнение принятого в декабре 2018 года ФЗ об ответственном обращении с животными, который призван существенно гуманизировать обращение с бродячими животными. Полностью закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Как сообщила на заседании комитета Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользования заместитель начальника республиканского Управления ветеринарии Гузель Бронникова, его исполнение потребует дополнительно как минимум 260 млн руб. к тем 63 млн руб., что выделяются сейчас.

Так, согласно новому ФЗ, единственным основанием для эвтаназии бродячего животного становится его неизлечимая болезнь. Отловленные бездомные животные должны быть стерилизованы, вакцинированы и возвращены в естественную среду. Сам отлов должен сопровождаться видеосъемкой и проводиться под общественным контролем. Агрессивных собак (около 12% отловленных), которых раньше разрешалось усыплять, теперь следует пожизненно содержать в приютах.

Между тем, ни в одном из 75 муниципалитетов в Башкирии нет государственных приютов для бездомных животных, три только создаются. Строительство новых в бюджете не заложено, сообщила докладчица. Объема годовых субвенций, которые республика выделяет муниципалитетам на отлов и стерилизацию 51 тыс. собак и кошек, не хватает даже для исполнения действующих норм гуманного обращения с животными, отметила госпожа Бронникова, добавив, что цены на эти услуги, оплачиваемые бюджетом, не пересматривались с 2015 года. Так, на стерилизацию одной собаки бюджетом выделяется 552 руб., кошки — 210 руб. в то время, как рыночная стоимость этих услуг составляет в среднем 3 и 1,5 тыс. руб. соответственно.

Вводить обязательное чипирование бездомных животных, по оценке Гузель Бронниковой, федеральный центр не планирует раньше 2028 года. Кроме того, правительство России до сих пор не утвердило требования к приютам, что не позволяет планировать их организацию.

• Ассоциация «Благополучие животных» в июле провела мониторинг регионального законодательства в области обращения с бездомными животными. Башкирия в исследовании была отнесена к числу регионов, где требуются существенные изменения. Эксперты отметили, что в региональном законе нормы изложены недостаточно точно, допускается возможность их трактовки, в закупках на отлов и содержание бродячих животных техзадания изложены кратко, не подробно и имеют лазейки, а предложенная цена контракта слишком низкая, что способствует применению на практике негуманных методов.

Управление ветеринарии в ближайшее время намерено внести в Курултай проект республиканского закона об ответственном обращении с животными, который распределит ответственность за его исполнение между органами власти. Он также повлечет за собой пересмотр методики расчета нормативов для выделения субвенций на отлов и содержание. При этом представитель ведомства предложила депутатам задуматься о предоставлении льгот владельцам земельных участков, которые согласятся передать их для размещения приютов для животных.

Некоторые депутаты Курултая удивились требованиям федерального закона. Так, генеральный директор Чишминского маслоэкстракционного завода группы «Сигма» Айдар Якупов заявил, что «пожизненно кормить отловленных животных — это не серьезно», и предложил форсировать их обязательное чипирование, а также ввести налог на содержание домашних питомцев.

Глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров сообщил, что желающих заниматься отловом бродячих собак все меньше из-за активных действий зоозащитников.

«Им говорят: как ты поступишь с этой собакой, так поступят и с твоими детьми. После этого люди приходят и пишут заявления об увольнении»,— пожаловался он.

«Ну конечно, если собак убивают на месте! — возразил чиновнику депутат Олег Калинин (директор гостевого комплекса «Энергетик»).— У нас нормальный отлов — это 1%. Мы как-то сами звонили, просили отловить собаку. Нам ответили, что приедут и застрелят ее».

Депутат Дмитрий Чувилин сообщил, что «доходит до того, что живодеры в Стерлитамаке врываются на частные территории, потому что им по контракту нужно умертвить определенное количество собак».

Представитель прокуратуры Башкирии Руслан Исмагилов согласился, что отсутствие бюджетного финансирования сводит на нет гуманность закона. При том, что в названиях таких контрактов прописывается лечение и содержание бездомных животных, в МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» (исполнитель такого контракта) признавали, что при отсутствии приютов и таком финансировании госзаказа организация вынуждена умерщвлять практически всех отловленных собак.

Попытки местных зоозащитников гуманизировать практику обращения с бродячими животными результата не принесли. По итогам прокурорских проверок сотрудникам спецавтохозяйства объявлялись выговоры, в редких случаях возбуждались уголовные дела. Практику это не изменило.

В конце дискуссии депутаты договорились проинформировать правительство о том, что с исполнением закона назревает «большая проблема» и денег на его реализацию нет.

Влада Шипилова