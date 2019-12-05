Депутата взяли за «корочку»

В отношении депутата пензенского заксобрания Владимира Вдонина возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного документа. Как сообщает региональное СУ СК, парламентарий на внедорожнике был остановлен сотрудниками ДПС, у него усмотрели признаки алкогольного опьянения, при общении с полицейскими он предъявил поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Депутата уже исключили из «Единой России», однако коллеги предполагают, что он может лишиться и депутатского мандата. Политологи считают, что в случае его ухода пензенское заксобрание ничего не ­потеряет.

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального законодательного собрания Владимира Вдонина (исключен из «Единой России»). Он подозревает в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ), уточняет пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следственных органов, утром 30 ноября Владимир Вдонин в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Land Rover. В Пензе на улице Измайлова машину остановили сотрудники ДПС.При общении с инспекторами депутат предъявил полицейским поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры России. Фальшивый документ у депутата был изъят.

«Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается»,— отметили в Следственном управлении.

О проступке парламентария высказался в соцсетях депутат Государственной думы Евгений Ревенко. «При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции (за что им отдельное спасибо), возможной трагедии удалось избежать. Вдонин должен быть наказан, и жестко»,— написал господин Ревенко.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин завил, что поведение парламентария дискредитирует партию и депутатский корпус. «Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание»,— сказал господин Лидин.

После инцидента Владимира Вдонина исключили из партии и вывели из партячейки в законодательном органе, о чем сообщила пресс-служба регионального отделения «ЕР». О судьбе депутатского мандата господина Вдонина пока ничего не известно. В пресс-службе законодательного органа не смогли ее прояснить, пообещав уточнить «через пару дней».

Владимир Вдонин является генеральным директором ОАО «Маяк», был избран депутатом законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательного округа № 13 в сентябре 2017 года.

Это уже второй случай, когда депутат заксобрания Пензенской области задерживается за «пьяную езду». В январе 2017 года за аналогичное правонарушение был составлен протокол на директора ООО «Никольский хлеб», депутата трех созывов от «Единой России» Юрия Старкина. В дальнейшем никаких санкций в отношении него не ­последовало.

Признает ли господин Вдонин вину, пока не известно, „Ъ“ не удалось застать его на рабочем месте.

Эксперты считают, что Владимир Вдонин, в случае если его вина в инкриминируемом ему деянии будет доказана, должен понести наказание в соответствии с законом. Такого мнения, в частности, придерживается депутат заксобрания коммунист Георгий Камнев.

«Конечно, мы зла никому не желаем. Но если следствию удастся доказать то, что вменяют Владимиру Вдонину, то он должен понести наказание. Он публичный человек и жестко нарушил закон… И то, что он до сих пор не сделал никакого заявления по этому поводу, на мой взгляд, подтверждает небезосновательность претензий следственных органов. По моему мнению, он должен сдать мандат депутата добровольно»,— отметил господин Камнев. Он не смог припомнить ни одной законодательной инициативы или выступления на сессии законодательного органа Владимира Вдонина.

Политолог Валентин Мануйлов тоже отметил «молчаливость» господина Вдонина. «Для законодательного собрания Пензенской области этот депутат не имеет какого-то большого значения. Власти все равно, кто будет голосовать за ее решения: Вдонин, Иванов, Петров или Сидоров… Поэтому даже если заксобрание его и лишится, это ровным счетом никакой роли не сыграет. Сложившаяся ситуация — однозначно ошибка самого господина Вдонина, потому что если ты крепко выпил, то не надо садиться за руль в семь утра и показывать сотрудникам ГИБДД поддельное удостоверение»,— подытожил он.

Марина Ковалева