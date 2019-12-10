Товары в дорогу

Хэппи файв о’клок

Для самых удачливых малолетних адептов марки добрый MINI Дед Мороз приготовил кое-что покруче – трехколесный MINI Tricycle и John Cooper Works Go-Kart в настоящих гоночных цветах, то есть черно-красных. Карт рассчитан на детей от трех лет, положение сиденья можно регулировать по мере роста гонщика. Шасси из прочной стали и алюминия обеспечивает маневренность на поворотах, а ручной тормоз – спортивное торможение.

Для тех, кто весь год хорошо вел – себя и машину, – марка MINI традиционно приготовила целый набор приятных сувениров на Рождество и Новый год. Подарки на разные вкусы, но один из них точно доставит радость абсолютно всем – это вязаная машинка MINI с вышитыми милыми любому фанату марки деталями: фарами, задними фонарями и даже номерными знаками. Цвета вязаного MINI такие же, как и у железного, а крыша, как и положено, черная. Не все же красные свитера с оленями друг другу дарить!

Наверняка среди поклонников MINI есть изрядное число любителей чая. Британские традиции чаепития теперь можно соблюдать, не расставаясь с любимой маркой: логотип MINI есть на чайнике в сдержанной черно-белой гамме и чашках: одна – матовая глиняная, с крышкой, которая превращается в блюдце, и с ситечком для заварки, а другая – фаянсовая, в фирменных цветах.

Хочешь не хочешь, но скоро с пластиковым пакетом в магазин будет ходить стыдно, не то нынче время. Очень современный подарок – водоотталкивающий холщовый мешок для покупок. Он бывает разных цветов: от белого до кораллового, особняком стоит яркий полосатый шопер из коллекции MINI 60 Years Lifestyle. Таким же винтажным полосатым рисунком из 1960-х годов и надписью «MINI» украшена и детская толстовка – если взять такого ребенка с собой в магазин, он будет приятно гармонировать с сумкой. Есть и целый полосатый детский подарочный набор MINI, который состоит из кепки и пяти пар носков. Для тех, кто просил на Новый год собачку, предлагается отличный MINI-бульдог 2.0. У обновленного талисмана красный шарф с принтом логотипа MINI.

Японский дрифт

У японцев есть слово для обозначения не просто мастеров своего дела, а специалистов высочайшей квалификации – «такуми». Мотивация для достижения таких профессиональных высот, как считают японцы, закладывается в детстве. Говорят, работающие в Nissan такуми, которые заняты в процессе производства спорткаров, признались, что их страсть к автомобилям родилась в детстве, когда они собирали модели Lego. При этом с момента появления коллекции Lego Wheels – а это произошло в 1962 году – впервые в истории Lego и Nissan действуют как партнеры, воздавая при этом почести одному из самых легендарных японских суперкаров: GT-R Nismo.

В будущем году появится не только новый игрушечный GT-R Nismo, но и настоящая модель 2020 года, особенности которой – карбоновые передние крылья со специальными гребенчатыми вентиляционными отверстиями, а также другие карбоновые элементы, новые колеса, специально отрегулированная подвеска и трансмиссия, карбон-керамические тормозные механизмы Brembo, а также новые турбокомпрессоры.

Легендарная модель, если говорить о реальном автомобиле, собирается из более чем 90 тысяч деталей. Ее Lego-двойник – всего из 298 «кубиков», и тем не менее игрушечный «аналог» воспроизводит аутентичные особенности «настоящего» гоночного автомобиля. Главный дизайнер Lego Крис Стамп рассказал, что им пришлось потратить много времени на изучение технической части, чтобы правильно воспроизвести задние фонари – одну из самых узнаваемых частей легендарного автомобиля. Кстати, Nissan GT-R Nismo станет одним из первых тематических наборов серии Speed Champions 2020 года. И что немаловажно, с нового года модели в этой коллекции станут на четверть больше, чем прежде.

Между прошлым и будущим

К Новому году Vespa выпустила сразу две коллекции одежды и аксессуаров: майки и шлемы, которые, с одной стороны, должны напоминать легендарное «ламповое» прошлое, а с другой, напротив, переносить куда-то в будущее с его неоновыми огнями.

Коллекция Vespa Racing Sixties посвящена 1960-м годам, когда мотоспорт был уделом джентльменов, знающих толк в стиле. Одежда из чистого хлопка с полосками и контрастными логотипами цветов Vespa из гоночных шестидесятых: Rosso Dragon и Bianco Ottico или Giallo Estate и Verde Bosco. Ссылки на мир гонок скрыты в многочисленных деталях. Логотип Racing Sixties из силикона, специально созданный для этой капсульной коллекции, можно увидеть и на майках, и на шлемах.

Ключевое слово для понимания коллекции Vespa Total Look 2020 – «эклектика». Эстетика семидесятых прошлого века, выраженная в бордовых и синих оттенках, взрывается неоновыми акцентами. Ностальгические принты культовых деталей Vespa, благодаря коллажированию и геометрическому сочетанию, смотрятся весьма футуристично.

Идеальная кожа

По легенде эта игра родилась из-за упрямства школьника из города Регби, который никак не хотел признавать свою ошибку, когда на футбольном матче он пронес мяч в руках к воротам противника. Так или иначе, сегодня регби стало ярким символом британского стиля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что истинно британская компания Rolls-Royce Motor Cars решила создать эксклюзивную коллекцию мячей для этой игры. Мячи изготовлены из натуральной кожи, которая используется для отделки сидений и салона автомобилей Rolls-Royce. Она обрабатывается вручную мастерами завода марки в Гудвуде. Чтобы иметь честь стать обивкой салона или мяча, кожа должна пройти тщательный контроль: каждый сантиметр исходного материала исследуется, исключен даже самый незначительный дефект. Мячи предназначены для настоящих ценителей и марки, и игры. Исполнены они в трех вариантах. Первый, из белой кожи с вышитой красными нитями монограммой RR, символизирует национальный флаг Англии. Мяч из белой и красной кожи с красной монограммой RR вдохновлен национальным флагом Японии. Наконец, есть вариант из черной кожи с белой монограммой «RR».

Эбеновые палочки

Новый виток партнерства компаний Bentley Motors и Graf von Faber-Castel – коллекция Ebony, состоящая из трех ручек: перьевой, гелевой и шариковой. Корпус каждой из них выполнен из одного из самых дорогостоящих и прочных материалов в мире – эбенового дерева. Его черная древесина имеет естественные индивидуальные текстурные различия, как отпечаток пальцев, она совершенно уникальна. И это свойство гарантирует абсолютную индивидуальность каждого прибора. Натуральное дерево не случайно возникло в коллекции пишущих принадлежностей, посвященной столетию Bentley, ведь в оформлении интерьеров автомобилей Bentley тоже используется экологически безопасная отделка шпоном этого уникального дерева.

Посторонним «В»

Вещи из коллекции рождественских и новогодних подарков от Bentley объединяет одно семейное качество – и это не считая литеры «В», конечно, – все они, будь то плюшевый мишка или драгоценность, выполнены вручную, ну а в остальном компания постаралась разнообразить ассортимент сувениров, чтобы неохваченным не остался ни один из бренд-энтузиастов.

Создатели коллекции унисекс-ароматов Bentley Beyond вдохновлялись страстью Уолтера Оуэна Бентли к путешествиям – в них использованы ингредиенты с острова Явы, из Акапулько и Гоа. Дизайн же флаконов выполнен в фирменном стиле «кристальных» фар Continental GT.

Беспроигрышный вариант подарка семейным любителям Bentley – набор для элегантного пития: кожаный держатель для бутылки и поднос выполнены в едином стиле, дизайн пробки повторяет мотивы эмблемы нового Flying Spur, а штопор выполнен в форме дверной ручки Mulsanne. Есть также кольца для салфеток, созданные в честь столетия бренда, чьи позолоченные узоры напоминают стиль фирменного рифления Bentley.

Среди оригинальных подарков мужчинам – запонки Facet Knurling, дизайн которых повторяет переключатели инновационной системы управления автомобилей Bentley. Дамам же под елочку можно положить портмоне Ladies Zip из мягчайшей натуральной кожи, замок молнии которого мерцает фирменным рифлением Bentley.

Висит груша

Этот кулон с грушевидным желтым бриллиантом в 20,08 карата можно считать жирной и убедительной точкой в праздновании столетнего юбилея Bentley, и без того поставленном на самую широкую ногу.

Этот уникальный камень родом из Африки, удивительный желтый цвет алмазу придают молекулы азота в его составе – они поглощают синий свет, который и отличает сияющий желтый алмаз от бесцветного.

Камень обрабатывался вручную огранщиками, чье ремесло восходит к традиции изготовления ювелирных изделий еще с древнеримских времен. Бриллиант обрамляет платина и 18-каратное желтое золото, колье инкрустировано 56 натуральными бриллиантами и лазерной гравировкой эмблемы Bentley.

Форму кулона разработал дизайнер Bentley Крис Кук, он вдохновлялся концептуальным автомобилем EXP 100 GT: «Конструкция представляет собой похожую динамическую форму, которая поддерживает и защищает каплевидную форму камня».