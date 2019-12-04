ГК «Таттелеком» в 2020 году планирует в пять раз увеличить ввод базовых станций в Татарстане

Группа компаний «Таттелеком» планирует в 2020 году построить в Татарстане свыше 200 новых базовых станций GSM/LTE, говорится в сообщении ГК. В этом году в республике компания смонтировала 42 новые базовые станции. Таким образом рост составит около пяти раз.

Более половины запланированных к строительству в 2020 году установят в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Остальные - в различных районах Татарстана.В результате к концу 2020 года число базовых станций ГК «Таттелеком» в Татарстане превысит 1,7 тыс. единиц.

В ГК «Таттелеком» входят ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» (бренд «Летай»). Основным акционером ПАО «Таттелеком» является АО «Связьинвестнефтехим» (принадлежит правительству Татарстана), которое контролирует 87,2% акций. «Таттелеком» имеет свыше 1,8 млн абонентов.

"Ъ-Казань"