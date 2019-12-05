«Динамо» грозят закрытым окном

Конфликтная ситуация, связанная с одним из самых громких трансферов в российской премьер-лиге (РПЛ) в позапрошлом сезоне — переходом из немецкого «Кельна» в «Динамо» полузащитника Константина Рауша, получила развитие. Как стало известно “Ъ”, компания Golden Toys LLP, представлявшая интересы игрока, будет опротестовывать в Российском футбольном союзе (РФС), а возможно, и в Спортивном арбитражном суде (CAS) ноябрьское решение Арбитражного суда (АС) Москвы. Он признал «мнимым» соглашение, заключенное между московским футбольным клубом «Динамо» и Golden Toys, и снял с клуба обязательства по выплате агентского вознаграждения в размере €750 тыс. Ответчик считает, что сам факт подачи иска является грубейшим нарушением регламента РФС: он запрещает субъектам футбола выносить споры на рассмотрение государственных судов. За такое нарушение клубам грозит наказание в виде запрета на регистрацию новичков в рамках одного или двух трансферных окон.

Вчера в распоряжении “Ъ” оказалось заявление руководителя Golden Toys LLP Владимира Ничипорука, посвященное итогу проходившего в Арбитражном суде Москвы процесса, в котором компания выступала в роли ответчика. Суд признал «мнимым» соглашение, заключенное между Golden Toys и московским «Динамо» по переходу в клуб полузащитника Константина Рауша, и снял с него обязательства по выплате посреднику агентского вознаграждения в размере €750 тыс. В заявлении сказано, что весь процесс выглядел «просто как схематоз» и представлял собой попытку «обойти нормы регламента Российского футбольного союза» с целью избежать «оплаты услуг третьим лицам». Golden Toys намерена оспаривать вердикт. Ее руководитель Владимир Ничипорук уточнил “Ъ”, что вслед за подачей апелляции в АС Москвы она готова обратиться в РФС, надеясь на «взвешенную позицию» структуры, а в случае неудачи, «защищая свои интересы», «пойти до конца», то есть в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, высшую арбитражную инстанцию в спорте.

Конфликт, в центре которого очутилась компания Golden Toys, возник весной прошлого года. Компания представляла интересы полузащитника немецкого «Кельна» Константина Рауша. Его во время зимнего трансферного окна приобрело «Динамо», и сделка по покупке кандидата в сборную России была довольно громкой. Между тем вскоре после ее осуществления стало известно о том, что Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», которое было основным акционером клуба (в 2019 году контроль над ним вернул себе банк ВТБ), инициировало проверку МВД трансферной деятельности клуба на предмет коррупционной составляющей. Она касалась в том числе трансфера Константина Рауша.

Подозрительным ВФСО «Динамо» показалось, что помимо стоимости собственно трансфера — €1,5 млн — динамовцы должны выплатить €1,25 млн в качестве вознаграждения за его организацию Golden Toys. Глава спортобщества Владимир Стржалковский утверждал, что сам Константин Рауш «никогда не слышал» об учредителях компании Владимире Ничипоруке и Дмитрии Студеникине. В ответ господин Ничипорук заявил, что «компания и все ее операции находятся под контролем РФС», а сотрудничает Golden Toys «в первую очередь с крупными и значимыми зарубежными агентствами, которые не планируют получать аккредитацию РФС в силу ограниченности рынка, сложности получения всех разрешений, существенности затрат на приобретение и поддержание аккредитации». В его обращении описывались и нюансы сделки по трансферу Константина Рауша. Владимир Ничипорук подчеркивал, что «клуб дал поручение» Golden Toys «договориться как с "Кельном", так и с самим футболистом», а при «проведении сделки» компания «сотрудничала с ведущими мировыми спортивными агентствами». Господин Ничипорук отмечал, что контракт Константина Рауша с «Кельном» «предусматривал отступные для российских клубов в размере €6 млн, значительно превышающие суммарные затраты "Динамо" на приобретение игрока с учетом агентской выплаты», а посреднику удалось «убедить клуб продать игрока за сумму намного ниже предусмотренной контрактом». Руководитель Golden Toys настаивал, что «трансфер и все его финансовые параметры» обсуждались в присутствии и занимавшего должность исполнительного директора клуба Алексея Смертина, и председателя общества, которые «лично одобрили сделку и торопили с ее осуществлением».

«Динамо», однако, заморозило выплату. А следующим важным витком конфликта стал процесс в АС Москвы. При этом АО «Футбольный клуб "Динамо-Москва"» выступало в нем, как и Golden Toys, в качестве ответчика. Истцами в официальных документах инстанции названы ВФСО «Динамо» и АО «Управляющая компания "Динамо"».

Собственно, именно это обстоятельство имела в виду Golden Toys под попыткой «обхода» регламента РФС. Дело в том, что ст. 46 устава РФС «Юрисдикция разрешения споров» устанавливает, что «РФС, его члены, региональные отделения РФС, а также лиги, клубы, игроки, официальные лица, агенты матчей и агенты игроков, иные субъекты футбола» «не выносят ни один спор на рассмотрение государственных судов», а «любое разногласие передается в юрисдикцию» Международной федерации футбола (FIFA), Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) или РФС. Нарушение этого принципа, стандартного для всего мирового футбола, сурово карается. Согласно регламенту РФС, «несоблюдение правила об обязательном досудебном разрешении споров между субъектами футбола» наказывается запретом на регистрацию новых футболистов (иными словами — на осуществление трансферов) на срок «от одного до двух регистрационных периодов» (трансферных окон). В данном случае, однако, де-юре в арбитраж с целью урегулирования спора обратился не клуб «Динамо», а его акционеры.

В Golden Toys уверены, что в действительности процесс был инициирован исключительно клубом и в интересах клуба, хотя по документам он и являлся ответчиком. В компании обратили внимание прежде всего на то, кто назван в документах АС Москвы представителями сторон. В резолютивной части решения по поводу иска говорится об участии в рассмотрении дела «от истцов» заместителя генерального директора «Динамо» по правовым вопросам Евгения Морозова и начальника юридического отдела клуба Елены Киндрашиной. А ведущий юрисконсульт Светлана Чавкина участвовала в нем от «ответчиков». В одном же из более ранних документов АС Москвы, относящихся к процессу, с которым ознакомился “Ъ”, госпожа Киндрашина выступает «от ответчиков».

На этом фоне достаточно странным смотрится пресс-релиз «Динамо», рассказывающий о выигрыше процесса, который был опубликован в конце ноября под заголовком «Юристы клуба выиграли судебное дело на 750 000 евро». Комментирует исход разбирательств как раз Евгений Морозов. Он говорит, что «нам удалось доказать, что сделка была совершена только на бумаге с целью перевода денежных средств за услуги, которые никогда не оказывались», и благодарит «за большую проделанную работу» «свою юридическую команду, в том числе Елену Киндрашину и Светлану Чавкину».

Владимир Ничипорук вчера, отвечая на претензии, заявил “Ъ”, что «руководству "Динамо" прекрасно известно, как мы проводили эту сделку, как привлекали зарубежных партнеров, однако теперь они пытаются сделать вид, что сделку клуб проводил исключительно сам, а все переговоры клуба заключались в отправке одного проекта контракта с суммой, которая более чем в три раза меньше предусмотренной контрактом игрока; на нее немцы якобы сразу дали согласие»: «Любому профессионально разбирающемуся в футболе человеку понятно, что это глупость».

В «Динамо» отказались вчера “Ъ” прокомментировать заявления Golden Toys. В РФС не ответили на запрос по поводу легитимности процесса в АС Москвы.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков