Cirque du Soleil приедет в Казань с ледовым шоу

Cirque du Soleil с 19 по 22 декабря покажет в Казани первое в истории канадского цирка ледовое шоу Crystal. Представление пройдет в ледовом дворце «Татнефть-Арена», сообщают организаторы.

В ходе шоу планируется выступление фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран. Шоу названо по имени главной героини Кристал, которая пускается в путешествие, чтобы понять саму себя.

Над созданием ледового шоу работали режиссер Шен Кэролл (хореограф спецвыступления Cirque du Soleil на вручении кинопремий Оскар в 2012 году) и Себастьян Солдевилья (режиссер первой части церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи). Номера с участием фигуристов ставил четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг, в качестве хореографа-постановщика был задействован пятикратный чемпион США в танцах на льду и серебряный призер Олимпиады 2006 года Бенджамин Агосто.

Помимо Казани ледовое шоу Crystal запланировано в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге.

"Ъ-Казань"