Активисты продолжают протесты против строительства дороги к МСЗ под Казанью

Активисты, разбившие палаточный лагерь на месте будущего МСЗ под Казанью, продолжают протестовать против строительства дороги к заводу. Как сообщается в группе активистов в соцсетях, число участников акции растет. Противникам завода, по их утверждению, удалось развернуть грузовики и фронтальную технику, которые ехали на место строительства дороги. Работы на объекте приостановлены.

Напомним, что лагерь на месте будущего МСЗ был разбит на днях. По версии активистов, у рабочих нет разрешения на строительство автодороги. Они получили документы только на реконструкцию дороги. Именно поэтому противники МСЗ устроили протестную акцию. Они требуют остановить строительство подъездной дороги к будущему заводу, которое было начато больше недели назад.

Ранее активисты обращались в связи с незаконным, по их мнению, строительством дороги к МСЗ в полицию и прокуратуру. Но пока не получили ответа от правоохранителей.

Мусоросжигательный завод под Казанью планируют построить к 2022 году. На эти цели будут выделены около 28 млрд руб. Строительством МСЗ займется «дочка» «РТ-Инвест» — компания «АГК-2».

"Ъ-Казань"