В Татарстане на нефтеперекачивающей станции «Транснефти» вспыхнул пожар

В Альметьевском районе Татарстана на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» компании «Транснефть» сегодня утром вспыхнул пожар, сообщили “Ъ” в пресс-службе МЧС республики. Там загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м во время плановых работ по его очистке. Сообщение о происшествии на пульт МЧС поступило в 10:28. В 11:12 пожар был локализован.

Как сообщает РИА «Нoвости», по предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека, пожару присвоен третий номер сложности. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. Причины и детали ЧП в данный момент уточняются. На месте работают 71 человек и 21 единица техники.

"Ъ-Казань"