В Оренбуржье начала работу новая солнечная электростанция

Ввод в эксплуатацию Домбаровской солнечной электростанции (СЭС) состоялся в Оренбургской области. Мощность объекта составляет 25 МВт. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.



«Прогнозная годовая выработка электроэнергии Домбаровской СЭС составит 30 млн кВт/ч, что позволит избежать 16 тыс. т выбросов углекислого газа и сэкономит до 4 млн куб. м природного газа ежегодно», — говорится в сообщении.

Станцию построила группа компаний «Хевел». Комплектующие для нее, в том числе инверторное оборудование и опорные конструкции, изготовлены в России. Объект выполнен на гетероструктурных солнечных модулях, эффективность солнечного элемента на которых достигает 23%. С учетом новой солнечной электростанции установленная мощность всех СЭС Оренбургской области составляет 285 МВт.