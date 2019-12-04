04 декабря, среда
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

В Татарстане за 16 млрд рублей отремонтируют почти все поликлиники

В Татарстане приняли пятилетнюю президентскую программу по модернизации поликлиник более чем на 16 млрд руб. За это время планируется отремонтировать почти все стационары в республике. Об этом в интервью ТАCC рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

По его словам, в 2017 году в регионе запустили президентскую программу по модернизации первичного звена. За это время в Татарстане было отремонтировано 187 поликлиник.

Кроме того, в республике свыше пяти лет реализуется программа по модернизации фельдшерско-акушерских пунктов. Некоторые из них ремонтируют, другие меняют на модульные. Всего в Татарстане был построен 461 пункт. Ежегодного в регионе запускается по 45 фельдшерско-акушерских пунктов и по десять врачебных амбулаторий, уточнил господин Садыков.

"Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

спецпроекты

Профиль пользователя