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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Приставы запретили выезд из страны пяти новосибирцам

Новосибирские судебные приставы запретили выезд из России пяти горожанам, в отношении которых были вынесены судебные решения о принудительном взыскании долга. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего в ходе операции, которая прошла в аэропорту Толмачево, были проверены 83 пассажира. У одного из пассажиров, чей долг по налогам составил свыше 40 тыс. руб., работники ФССП забрали дорогостоящий смартфон. Когда неплательщик на месте погасил задолженность, приставы вернули ему гаджет.

Илья Николаев


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