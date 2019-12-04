Приставы запретили выезд из страны пяти новосибирцам

Новосибирские судебные приставы запретили выезд из России пяти горожанам, в отношении которых были вынесены судебные решения о принудительном взыскании долга. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего в ходе операции, которая прошла в аэропорту Толмачево, были проверены 83 пассажира. У одного из пассажиров, чей долг по налогам составил свыше 40 тыс. руб., работники ФССП забрали дорогостоящий смартфон. Когда неплательщик на месте погасил задолженность, приставы вернули ему гаджет.

Илья Николаев