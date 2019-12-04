Прокуратура Татарстана требует дать двум «черным банкирам» условные сроки

В Вахитовском райсуде Казани начались прения сторон по делу «черных банкиров». Прокуратура Татарстана требует для двух фигурантов условные сроки, а для третьего соучастника — три года и четыре месяца колонии общего режима, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с октября 2016 года по февраль 2018 обвиняемые вместе с неизвестными осуществляли незаконную банковскую деятельность. Они переводили деньги юрлиц через фирму-посредника сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды. Затем средства обналичивались под предлогом продажи продукции. За это обвиняемые получали от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Всего «черные банкиры» заработали свыше 15 млн руб.

Свою вину обвиняемые не признали. Против них возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ ). На деньги одного из фигурантов дела размером 959 тыс. руб. наложен арест.

Одному из фигурантов прокуратура потребовала дать три года лишения свободы условно, другому – три года и два месяца.

"Ъ-Казань"