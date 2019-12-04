Татарстан получит 1 млрд рублей за эффективную работу властей

Правительство России выделило 50 субъектам РФ гранты на 45 млрд руб. за эффективную работу высших должностных лиц и органов исполнительной власти по итогам 2019 года. Татарстан, в частности, получит 1,1 млрд руб. Распоряжение за подписью главы правительства РФ Дмитрия Медведева появилось на портале кабмина страны.

Регионы были выбраны исходя из таких показателей, как уровень доверия жителей региона к главе государства, число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в МСП, уровень бедности, размер зарплат в регионе.

Наибольшие суммы правительство выделило Крыму и Санкт-Петербургу. Они получат 1,59 и 1,50 млрд руб., соответственно.

Напомним, что по итогам 2018 года Татарстан получил за эффективную работу высших должностных лиц и органов исполнительной власти 690 млн руб. Тогда правительство России выделило 40 субъектам РФ 20 млрд руб.

"Ъ-Казань"