Европа слетается в Пулково Аэропорт может получить седьмую свободу с небольшими ограничениями

Правительство может с января 2020 года предоставить аэропорту Пулково право на седьмую степень свободы воздуха с ограничениями, направленными на защиту интересов авиакомпании «Россия». Минтранс внес в правительство список из 30 стран, из которых иностранным лоукостерам разрешено будет летать в Петербург. Либерализация авиасообщения призвана ускорить увеличение пассажиропотока Пулково, ускорив окупаемость инвестиций в введенный в конце 2013 года терминал, но ударит по интересам российских авиакомпаний, которые столкнутся с конкуренцией со стороны европейских лоукостеров.

Седьмая степень свободы воздуха будет введена в Пулково с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС и РБК со ссылкой на источники. Режим открытого неба будет работать в тестовом режиме в течение пяти лет.

Седьмая степень свободы воздуха позволяет иностранным авиакомпаниям летать из Пулково в третьи страны напрямую, без посадки в стране регистрации перевозчика. Данную модель перевозок развивают европейские лоукостеры — Ryanair (Ирландия), WizzAir (Венгрия), EasyJet (Великобритания) — в противовес традиционным авиакомпаниям, чья маршрутная сеть завязана на один или несколько международных аэропортов (Lufthansa, KLM). Модель получила развитие в Европе, где действует режим открытого неба.

Либерализовать авиаперевозки в Пулково в этом году предложили «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС), управляющая компания аэропорта. Летом ВВСС направили соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину, который оставил на нем положительную резолюцию. Позже либерализацию поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. Резко негативно на данную инициативу отреагировали российские авиакомпании, рискующие потерять часть доходов и петербургского пассажиропотока. Минтранс также пытался сопротивляться: осенью сообщалось о предложенном министерством варианте либерализации, при котором иностранным авиакомпаниям будет разрешено летать в Санкт-Петербург только из аэропортов, расположенных в 200 км от тех городов, куда уже летают российские перевозчики. Данный протекционистский вариант свел бы к нулю эффект от либерализации.

По данным ТАСС, Минтранс подготовил два списка стран, куда разрешено будет летать иностранным перевозчикам по открытому небу.

В 21 страну можно будет летать без ограничений:

в Бельгию,

Данию,

Ирландию,

Исландию,

Латвию,

Литву,

Люксембург,

Македонию,

Мальту,

Нидерланды,

Норвегию,

Польшу,

Португалию,

Румынию,

Сербию,

Словакию,

Словению,

Финляндию,

Швейцарию,

Швецию

и Эстонию.

Еще в девять стран иностранные компании смогут летать из Пулково с ограничениями:

в Австрию (кроме Вены),

Болгарию (можно будет летать только в Софию),

Великобританию (кроме Лондона),

Германию (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Мюнхена),

Испанию (кроме Барселоны и Малаги),

Италию (кроме Рима и Милана),

Кипр (кроме Ларнаки и Пафоса),

Францию (кроме Парижа и Ниццы)

и Чехию (кроме Праги).

Собеседник “Ъ” в одной из российских авиакомпаний отмечает, что список ограничений в целом отвечает интересам авиакомпании «Россия», дочерней структуры «Аэрофлота», базирующейся в Пулково.

Международные пассажирские перевозки между российскими и зарубежными аэропортами регламентируются двухсторонними соглашениями российских и иностранных авиавластей.

Собеседники “Ъ” объяснили, что Минтранс будет заключать отдельные договоренности с каждой из стран, куда ведомство планирует разрешить перевозки по пятой степени свободы воздуха.

В ФАС России заявили, что сформированные Минтрансом перечни «имеют признаки раздела рынка», и пообещали принять меры реагирования.

Герман Костринский