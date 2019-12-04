Курортное банкротство

Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении застройщика одноименного отеля ООО «Сочи-Плаза» процедуру наблюдения по заявлению ВЭБ.РФ. Сумма исковых требований составляет около 2,5 млрд руб. Судебное заседание по рассмотрению дела о результатах проведения начальной процедуры банкротства назначено на 27 мая 2020 года. Эксперты считают, что общество будет обанкрочено, а кредитор станет искать нового инвестора для достройки объекта.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Сочи Плаза». С соответствующим заявлением в суд обратился ВЭБ.РФ. Сумма исковых требований составляет порядка 2,5 млрд руб. Временным управляющим общества назначен Федор Мерешкин. Судебное заседание по рассмотрению дела по результатам проведения начальной процедуры банкротства назначено на 27 мая 2020 года. Проект гостиницы «Сочи Плаза» полностью находится в залоге у ВЭБ.РФ. В 2012 году банк выдал на ее строительство в рамках кредитного договора 2,43 млрд руб. В апреле 2016 года ВЭБ.РФ добился взыскания задолженности по этому соглашению на сумму 466,2 млн руб.

Согласно первоначальному проекту, площадь «Сочи Плаза» (бывшая гостиница «Москва») должна была составить 48 тыс. кв. м, здесь планировалось разместить 336 номеров, развлекательный центр и другую инфраструктуру. Гостиница находится в центре Сочи, по адресу Курортный проспект,18. Объект собирались открыть к ноябрю 2013 года под брендом Courtyard by Marriott.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Сочи Плаза» зарегистрировано в Сочи в 2007 году. В 2017 году выручка компании составила 5,7 млн руб., убыток — 40,9 млн руб.

37,74% «Сочи Плаза» контролирует ОАО «Гостиница «Москва»», принадлежащее мэрии Сочи. Еще 62,25% ранее владела британская Comrink Propery Holding Inc. Эту компанию связывали со структурой «НББ-девелопмент», подконтрольной братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым. Кроме того, Ахмед Билалов был одним из руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа», а его брат Магомед — председателем совета директоров ОАО «Красная поляна». В начале 2013 года президент РФ Владимир Путин поручил уволить Ахмеда Билалова с поста вице-президента Олимпийского комитета России из-за срыва графика строительства олимпийских объектов и нецелевого использования кредитов ВЭБ.РФ. Позднее братья Билаловы стали фигурантами нескольких уголовных дел и покинули Россию.

В январе 2018 года владельцем 62,25% «Сочи Плаза» стало АО «Фортеинвест». Бенефициаром этой компании, согласно данным «Спарк-Интерфакса», выступает Владимир Захаров.

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ зарегистрирована в декабре 1993 года. Основной вид деятельности - денежное посредничество. Руководителем корпорации является Игорь Шувалов.

В 2014 году «Олимпстрой» пытался через суд взыскать с компании «Сочи-Плаза» 101 млн руб. В компании поясняли, что корпорация взыскивает штрафы и пени за срыв сетевых графиков строительства гостиницы к Олимпиаде.

В настоящее время сайт отеля функционирует, на его главной странице размещена информация о проекте, также там говорится, что «в результате реконструкции гостиница «Москва» превратится в современный офисно-торговый и гостиничный комплекс категории три звезды. Проект являлся частью инвестиционной программы по созданию сферы услуг Олимпийского уровня и развития инфраструктуры города к Зимним Олимпийским Играм 2014 года».

Юрист Руслан Шеметов считает, что стороны не смогли договориться об урегулировании задолженности. «По всей вероятности, кредитор решил, что заемщик перестал быть надежным. Скорее всего, он будет обанкрочен. В дальнейшем банк либо попытается выставить имущество на торги, либо, что более вероятно, начнет искать инвестора. С учетом расположения гостиницы это будет несложно», - говорит юрист.

Елена Рыжкова