Феликс Гамзаев: «Медицина будущего как залог свободы человека» Cобственник крупнейшего медицинского холдинга в ЮФО CL Medical Group Феликс Гамзаев рассказал о перспективах развития медицинских услуг и готовности общества к их принятию

— Феликс Шакирович, медицинский холдинг CL Medical Group в настоящее время является одним из крупнейших игроков на региональном рынке медуслуг. Что на данном этапе интересно вам в этом бизнесе, достаточно сложном?

— Мне интересно, чтобы люди, далекие от медицины, поняли, что мы им несем: не просто услуги, а изменение образа жизни вообще, их мировоззрения и отношения, в первую очередь, к себе как главному ресурсу. Сегодня среднестатистический человек уделяет собственному здоровью минимальное внимание, при этом есть слабая положительная динамика среди населения. Наша миссия в том, чтобы хотя бы следующее поколение относилось к себе по-другому.

— Но это уже не бизнес, а философия?

— А медицина — и не бизнес. Позвольте напомнить: наши предки относились к медицине, как к искусству. Мне очень не нравится, когда то, чем мы занимаемся, воспринимают исключительно утилитарно. Сегодня мы не просто проводим лабораторную диагностику, лечим мужское и женское бесплодие и так далее: мы готовим людей к будущему. Хотя человеку очень сложно объяснить, зачем это нужно.

— И зачем же?

— Чтобы стать свободным человеком.

— Свободным от чего?

— От рабства. Ключевая разница между человеком и рабом в отношении к самому себе. Раб, даже если он при богатстве, при власти, все равно остается рабом.

— Потому что у него есть ощущение, что он не принадлежит самому себе?

— Абсолютно верно. А современный свободный человек способен управлять своей жизнью в гораздо большей степени, чем предшествующие поколения.

К примеру, беременной женщине сегодня нет необходимости волноваться о том, каким будет ее ребенок, не родится ли он с какой-либо серьезной генетической патологией. По 23 хромосомам мы уже можем ей это сказать абсолютно уверенно — и достаточно рано, на десятой неделе беременности. Более того, в клинике мужского и женского здоровья OXY-centre все эти же генетические прогнозы мы можем установить на стадии эмбриона, еще до момента имплантации будущего ребенка женщине, предварительно зная о нем если не все, то очень многое. Мы также можем сэкономить и деньги, и время, и нервы семейным парам, которые по 8–10 раз делают процедуру ЭКО, хотя с помощью генетики они легко могли бы выяснить, что в их случае это бесполезно, и использовать для решения своей проблемы другие варианты: суррогатное материнство, донорскую программу…

— То есть еще до вступления в достаточно долгую и дорогостоящую программу пара с условным диагнозом «бесплодие» — пациенты клиники мужского и женского здоровья OXY-centre — может узнать, какие у них риски?

— Да. Более того, для тех, кому действительно показана процедура ЭКО, технология, о которой мы говорим, а именно преимплантационная генетическая диагностика (ПГТ-А), позволяет увеличить положительный результат с 31% до 60-80%! Вы понимаете, о какой экономии и моральных и материальных ресурсов идет речь, если, по статистике, пары получают беременность только на 3-4-й процедуре, потратив примерно 700 тысяч рублей и километры нервов?

— Что сегодня нужно для создания полноценного кластера генетических исследований?

— Интеллект, упорство, понимание своей правоты, кадры, время, деньги… Могу сказать, что нам понадобилось девять месяцев и около 140 миллионов рублей, чтобы создать первую на Кубани собственную генетическую лабораторию и все условия для ее работы. Теперь мы готовы принимать людей.

— А люди к этому готовы?

— Всегда есть 10% тех, кто готов ко всему, а остальным мы должны спокойно и доверительно объяснить: если вы современный человек, то игнорировать то, что вам предлагается, просто преступно. Потому что вопрос касается будущего, и не только вашего личного, но и всей страны.

Кстати, хотите, я расскажу, как будет выглядеть будущее лет через 10–15? Здоровье человека станет предметом самого пристального внимания, и болезни будут предупреждать, а не лечить. К примеру, мне однажды позвонят и скажут: «Добрый день, Феликс Шакирович, спускайтесь, вас ждет скорая».— «Да я здоров!» — «Нет, нет, спускайтесь, потому что у вас через сутки будет инфаркт».

«Сегодня мы не просто проводим лабораторную диагностику, лечим мужское и женское бесплодие: мы готовим людей к будущему»

— То есть грядущий приступ можно будет предсказать?

— Конечно, это элементарно делается: есть некоторые белки, которые вырабатываеются в организме за сутки до инфаркта, причем человек себя при этом чувствует нормально.

Медицина будущего будет профилактической. Лично я шесть лет назад сделал полный генетический анализ — к сожалению, не в нашей стране, а в Испании. Этот секвеном обнаружил все мои предрасположенности, показал, чего мне нужно бояться: инфаркта по трофаниновому типу, метаболического синдрома, и еще у меня Паркинсон в рецессиве — то есть сам я болезнью Паркинсона не заболею, но могу с высокой вероятностью передать этот ген своим детям, особенно мальчикам. А это значит, если мой сын влюбится в девочку с таким же рецессивом, то их ребенок — мой внук — не доживет до 16 лет. Но раз я знаю о такой опасности, то могу предотвратить трагедию. А вы же понимаете, что такого рода риски подстерегают каждого из нас? Так как же можно не воспользоваться возможностью получить жизненно важные знания?

— Сегодня разные частные клиники активно рекламируют чек-апы. Означает ли это, что современные россияне стали чаще задумываться о своем здоровье?

— Конечно. Люди начинают себя ценить и абсолютно правильно относиться к тому, что имеют. Это абсолютно закономерный результат общественного развития. Вопрос в том, что за услугами будут обращаться к специалистам и клиникам с высокой репутацией. К тем, кому доверяют. Потому я и говорю: это наша миссия.

— А если говорить не о миссии, а о бизнес-стратегии, то что в ней сегодня? Как вы предполагаете развивать клинику? Что важно сейчас, что будет важно завтра?

— Сегодня важно то, что будет в будущем. На сегодняшний день чрезвычайно важны те технологии, которые скоро придут и будут востребованы. Если говорить о нас, то мы знаем, что будет, и внедряем именно то, что будет востребовано: генетические исследования. Это абсолютно новая медицина, которая изменит все: принципы назначения лекарств, подходы к диагностике и самое главное — лечение. К примеру, замена органов в будущем будет элементарной вещью. Моя бизнес-стратегия заключается в том, что мы на сегодняшний день внедряем процессы, которые сегодня не являются коммерчески значимыми, но станут такими в будущем, когда для людей это будет естественно. Мы в этом пионеры — не только на Кубани, но и в России.

— Это не меняет вашего отношения к географии распространения услуг клиники? Вы по-прежнему не собираетесь выходить за пределы региона?

— Я против экспансии пунктов забора за пределы края, и вот почему: транспортировка анализов на самолете скверно сказывается на результате — погрешность достигает 25-30%! В том, что касается генетики, мы можем доставлять биоматериалы в пределах 1000 км от Краснодара. В этом радиусе и действуем.

— Есть ли у вас конкуренты в области генетических исследований на юге и в стране в целом?

— В регионе работают некоторые федеральные клиники, но я не рассматриваю их как конкурентов. Это на их печальном опыте мы убедились, что огромная дистанция между пунктами забора и лабораторией делает самые современные в технологическом плане анализы бесполезной тратой денег пациента.

— Насколько комфортно в нашей стране заниматься генетическими исследованиями? Есть ли барьеры, которые мешают развитию этого направления? Помогает ли чем-то государство?

— Каково это — заниматься генетическими исследованиями в России? Не знаю, как в чистой науке, а на практике — не сложнее, чем во всем мире. Я не вижу барьеров и не нуждаюсь в помощи от государства. Все, что нужно, у нас есть, надо просто работать. Всем, не только специалистам: людям, нашим потенциальным клиентам, надо работать над собой. Завтра начинается сегодня, будущее совсем рядом, и нужно быть готовыми его принять.

— Недавно ваша клиника предложила краснодарцам новую услугу «Медицинский консьерж». Можно ли предположить, что это не столько коммерческий проект, сколько попытка подготовить людей к новому формату медуслуг?

— Именно так! Капля камень точит. В чем суть услуги «Медицинский консьерж»? В том, что за очень небольшие деньги человек получает постоянное медицинское обслуживание на год, дважды в месяц его посещает терапевт, регулярно происходят осмотры специалистов и забор анализов. Для нас этот проект не коммерческий, максимум, на что мы можем рассчитывать,— выход в перспективе на самоокупаемость. Это в большей степени программа популяризации, воспитание современного отношения к собственному здоровью. И я с удовольствием отмечаю, что мы на правильном пути: количество договоров на обслуживание растет.

— Ваша материальная база позволяет справиться с растущим спросом?

— Вполне. Один доктор-терапевт может качественно оказать медицинскую помощь приблизительно 60 человекам, больше ему давать никто не будет. Сейчас у нас докторов хватает, если же их будет недостаточно, мы остановим набор в проект.

— Достигли ли вы целей, которые намечали на 2019 год? И какие задачи ставите на будущее?

— Я доволен тем, как идет наше развитие, потому что нам многое удается. Безотносительно экономических показателей, на которые я тоже не могу пожаловаться, очень важно, что меняется мировоззрение профессионалов-докторов. Медики — люди консервативные. Когда опытные, уважаемые врачи видят, что эта технология, этот инструмент действительно помогает им в работе, их мировоззрение меняется, и это дает мне уверенность, что мы на правильном пути. Потому что врач в конце концов донесет это до пациента. Я уверен, что в 2020 году мы дойдем до общего секвенома — это наша главная задача. А моя мечта — чтобы лет через 5–10 любой человек, родившийся на Кубани, обязательно делал полный генетический анализ (полноэкзомное секвенирование генома).