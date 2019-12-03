Центробанк указал на внешние риски

Центробанк посчитал внешние риски более опасными для российской экономики, чем внутренние. Среди основных факторов — торговая война США и Китая, замедление мировой экономики. Кроме того, в обзоре регулятора приводится и геополитика, нестабильность в которой может снизить цены на нефть, перечислено в «Обзоре финансовой стабильности» регулятора. Насколько внешние факторы действительно опаснее внутренних?

Экономист, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин объясняет, что Центробанк перечисляет риски, которые могут обрушить всю мировую экономику, а как следствие — и российскую: «Внутри у нас ничего не меняется уже много лет. Те факторы, которые обусловили стагнацию российской экономики с 2009 года, так с 2009 года и неизменны — незащищенность собственности, коррупция. Внешние факторы мы видели неоднократно: рубль — очень неустойчивая валюта, и если падают цены на нефть, рубль сразу за ними падает. Торговые войны могут привести к такого же рода последствиям. Если Соединенные Штаты и Китай будут в дальнейшем усугублять проблемы, которые возникают между ними, это может повлиять на серьезное падение производства в мире и к длительной депрессии, новой Великой депрессии, условно говоря. Нетрудно понять, что если в мире наступит серьезная депрессия, то спрос на нефть и газ снизится, и это ударит по нашей экономике».

Опасными внутренними факторами Центробанк называет увеличение долговой нагрузки россиян при слабом росте их доходов. И сейчас это гораздо более серьезная угроза для экономики, чем любые внешние риски, считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский: «Я бы отдал 60% внутренним проблемам и 40% — внешним. Есть небольшой перевес внутренних. Наша основная внутренняя проблема — это закредитованность населения. Она, к сожалению, продолжает увеличиваться, потому что у банков идей для роста нет, поэтому банки, по всей видимости, будут в ближайшее время продолжать кредитовать население. У населения доходы низкие и не растут, располагаемые снижаются главным образом не потому, что что-то падает или из-за инфляции. Нет, инфляция у нас действительно, если она есть, то минимальная.

Проблема в том, что потребители тратят значительную часть зарплаты на обслуживание тех долгов, которые они брали и продолжают брать для покрытия выпадающих доходов.

Это основная проблема, о которой, к сожалению, Центробанк предпочитает не говорить».

Среди внутренних проблем Центробанк также отметил и закредитованность крупного бизнеса. Чтобы решить эту проблему регулятор предложит меры по ограничению долговой нагрузки таких компаний. Кроме того, ЦБ добавил, что снизился внешний спрос на товары российского экспорта, инвестиционная активность показала слабую динамику, а рост оборота розничной торговли замедлился.

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Глеб Силко