Центробанк хочет расширить блокировочные полномочия

Центробанк собирается блокировать счета владельцев банков до решения суда о взыскании убытков. По данным «Ведомостей», Банк России не устраивает, что сейчас собственников привлекают к ответственности, только когда у их финансовых организаций уже отозвали лицензию. За это время бенефициары успевают вывести активы. Регулятор считает, что этого удастся избежать, если у ЦБ будет возможность замораживать счета и имущество собственников до решения суда. Кроме того, Центробанк хочет наказывать таким образом именно реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций.

В чем плюсы и минусы такой идеи? Руководитель арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX Виктор Петров считает, что это полезная мера, но она создает риски для бизнеса: «Речь идет о любой доказательной базе, которая сейчас в арбитражном процессе используется при установлении реальной связи физического лица, которое даже не является номинально бенефициаром, с той или иной организацией. Если доказательства будут собраны по наивысшему стандарту, то ЦБ, конечно, будет эффективен, выполняя эти функции. Если регулятор сконцентрируется на формальном подходе к этому вопросу, то здесь нельзя исключить нарушения прав лиц, которые в действительности не имеют отношения к бенефициарному владению кредитными организациями. Речь может идти еще вот о чем: если мы говорим о взыскании убытков, то впоследствии в таком взыскании может быть отказано, либо, например, они могут быть взысканы в меньшем размере».

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский полагает, что даже если Центробанк и сможет замораживать счета собственников до суда, это не помешает бенефициарам выводить активы: «Допустим, банкротится некий банк, в нем вводят внешнюю администрацию, блокируют счета — это я перечисляю в хронологическом порядке — дальше присылают повестку в суд основным бенефициарам. И именно в такой последовательности, как правило, у банков ничего больше уже и не находили в плане средств, которые можно взимать. Но в то же самое время, если смотреть правде в глаза, все крупные банки фактически сотрудничают с внутренними органами в том или ином виде. И в этой ситуации даже если поменять очередность, и сначала блокировать счета, а потом присылать повестку в суд, то не думаю, что это приведет к какому-то прорыву и что теперь все деньги останутся в банке, дескать, теперь собственники будут со своими сейфами вместе этапированы и так далее. Потому что будет работа системы оповещения в любом случае».

Как Минэкономразвития усложнит блокировку счетов бизнесменов Читать далее

Блокировка счетов до суда будет нарушать права собственников финансовых организаций, убежден президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Если следовать этой логике, то завтра и правоохранительные органы будут говорить, мол, мы тоже хотим. Если у нас уже есть соответствующие поводы, то давайте мы арестуем все имущество без суда. К сожалению или к счастью, есть какая-то логика закона, поэтому Центральный банк пускай не предоставляет себе чрезмерно широких прав, которые у него и без того не ограничены.

Так что здесь нужно вести работу в другом направлении — более качественного, а не репрессивного надзора, когда точечно с признаками каких-то сомнений в добропорядочности тех или иных сотрудников или операций мы приходим в банк, работаем с ним, выясняем, действительно эти признаки соответствуют нашим подозрениям или нет».

Центробанк сейчас судится с несколькими бывшими собственниками санируемых банков. Самый крупный иск регулятор подал к бывшему совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву и бывшим топ-менеджерам банка. В июле ЦБ потребовал арестовать их счета и имущество на рекордные 300 млрд руб.

Яна Пашаева