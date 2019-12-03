Улицу Горького в Ижевске перекрыли из-за порыва теплотрассы

В ночь со 2 на 3 декабря на ул. Горького в Ижевске произошел порыв на теплотрассе диаметром 500 мм в районе Летнего сада. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртии, движение по полосе в сторону центра на участке от Бородина до Советской перекрыто. Троллейбусы номер 6 и 9 курсируют только до центра.

Городские службы просят жителей Ижевска заранее планировать маршруты движения в течение дня.

Как сообщили в пресс-службе УКС, на месте работают две оперативные бригады, шесть единиц техники. Жилые дома под отключение воды не попали, только музыкальная школа, шесть офисных зданий и национальный театр.

Последний троллейбус из Металлурга пойдет в 8:15, после этого улицу Горького перекроют. Сейчас устанавливаются соответствующие знаки. Предварительный срок окончания работ – 22:00 3 декабря.