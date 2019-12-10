Слово редактора

Культурная апроприация — бич модной индустрии XXI века. Дизайнеры и крупные модные дома бесконечно извиняются за то, что в своих коллекциях использовали те или иные атрибуты маленьких народов или племен. Instagram-аккаунт Diet Prada только и ждет повода обвинить их в необдуманном цитировании. И под каждым таким обвинением или извинением разворачивается бой. Одни требуют не допускать спекуляции на национальных традициях и ценностях, напоминая об угнетении и ущемлении целых народов, другие возражают: а что такого, как простое платье или стилизованная фотосессия могли обидеть индейцев или масаев?

Истина, как водится, посередине. Невозможно жить в вакууме и не черпать вдохновение в фильмах, книгах, картинах, путешествиях и культурах разных народов, и никто не может запретить смотреть и впитывать. Но в наше время отказ от переработки идей и предпочтение прямого цитирования свидетельствуют как минимум об отсутствии рефлексии у дизайнера, что в мире, где набирает популярность принцип осознанного потребления, недальновидно. В этом номере мы собрали некоторых из тех, кто умеет договориться с чужим или собственным культурным наследием.

Главный редактор Натела Поцхверия