Налоговая служба и Центр регистрации населения Финляндии на фоне проходящей забастовки почтальонов призвали жителей страны отказаться от получения бумажных писем от государственных учреждений.

Сообщение распространено в период забастовки почтальонов страны, доставляющих письма, журналы и рекламу.

«Финская налоговая администрация и Центр регистрации населения призывают финнов принять национальный экологический акт и отказаться от бумажных писем, отправленных властями»,— говорится в сообщении.

Вместо бумаги жителям Финляндии напоминают о возможности получать всю корреспонденцию от бюджетных институтов на государственном электронном портале.

«Получение сообщений на электронном портале помогает нашей природе. Уменьшение потребления бумаги приведет к сокращению лесозаготовок и устранению использования транспорта. Такие экологические действия хороши и помогают ослабить беспокойство по поводу окружающей среды»,— отметил менеджер по коммуникациям Финской ассоциации охраны природы Матти Ниеминен, его цитата приводится в сообщении.

В Финляндии за выплату налогов отвечает не работодатель, а лично гражданин. Ежегодно Налоговая служба отправляет около 15 млн бумажных писем, что составило 1,3 млн кг бумаги. Отказ от рассылки бумажных писем привел бы к экономии не менее €10 млн в год, указывает ведомство.

Пока порталом государственных услуг пользуется лишь 270 тыс. жителей Финляндии при населении 5,5 млн человек.

РИА «Новости»