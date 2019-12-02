В Самаре из ресторана «Три Оленя» эвакуировали 25 человек из-за пожара

Горение в вентиляции стало причиной эвакуации 25 человек из самарского ресторана «Три Оленя». Происшествие случилось в понедельник в Октябрьском районе на Московском шоссе, 2В. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Объявлен ранг вызова – пожар “1 БИС”. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из здания эвакуировано 25 человек»,– говорится в сообщении.

В ликвидации горения участвуют 27 человек и шесть единиц техники, от МЧС России – 25 человек и пять единиц техники.

Георгий Портнов