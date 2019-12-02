«Рецепт держится в строжайшем секрете»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории появления популярного французского блюда.

Сегодня отправляемся во Францию, на остров Мон-Сен-Мишель, дабы попробовать настоящий омлет «Пуляр». Блюдо давно стало одной из визитных карточек страны, как собственно и остров, и аббатство Сен-Мишель. Полюбоваться местными красотами и отведать деликатес съезжаются миллионы туристов со всех концов света. Не заказать здесь омлет — это все равно, что не выпить чашечку кофе на площади Сан-Марко в Венеции или не съесть ломтик хамона в Испании. Готовится омлет по старому рецепту, который держится в строжайшем секрете уже много лет.

Итак, Аннет Пуляр — жительница острова, открыла в позапрошлом веке отель. Дела у женщины шли не очень хорошо, постояльцев было немного, все приходилось делать самой, до тех пор пока она не приютила паломника, который и открыл ей секрет удивительного блюда. Чтобы было понятно, скажу, что белки и желтки в этом омлете готовятся отдельно. Тетушка Пуляр слегка поколдовала над блюдом и пышный, великолепный омлет-пирог быстро завоевал Францию и весь мир.

Короче, открываю секрет приготовления! Возьмите четыре яйца, подготовьте 35 граммов сливок, соль, специи — по желанию и вкусу. Колдуйте, фантазируйте — это обязательно. Отделите желтки от белков, к желткам добавьте сливки и соль, перемешайте тщательно, но не взбивайте, вылейте на раскаленную сковородку. Пусть жарятся почти до полной готовности. В это же время взбиваем белки до густой пены и выливаем поверх приготовленного желтка. Доводим пирог до готовности, ни в коем случае не накрывая крышкой. Через 10 мин волшебный омлет «Пуляр» с острова Мон-Сен-Мишель готов. Пробуйте! И еще раз: не бойтесь фантазировать. Это главное!