В ХМАО задержали троих мужчин, подозреваемых в хищение нефти на 1 млн рублей

Сотрудники УМВД по ХМАО и ФСБ по Тюменской области задержали троих мужчин 1978, 1977 и 1987 годов рождения, подозреваемых в хищении нефтепродуктов. По предварительных данным, материальный ущерб, нанесенный нефтяной компании, составляет более 1 млн руб.

В пресс-службе ведомства отметили, что мужчины были задержаны на месте преступления. Сотрудниками УМВД по ХМАО было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает лишение свободы до шести лет.

В ходе задержания было установлено, что подозреваемые несанкционированно подключились к напорному нефтепроводу, расположенному в пригороде Мегиона (ХМАО), откачивали нефть и хранили ее неподалеку на бывшей заправочной базе грузовой техники. «От места врезки до базы хранения нефть перегонялась посредством проложенной по земле бытовой полимерной трубы высокого давления. Похищенное закачивали в специальный транспорт и по подложным документам под видом бурового шлама транспортировали для реализации»,— рассказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что сейчас ведется работа по установлению руководителя и собственника заправочной базы и остальных возможных фигурантов дела.