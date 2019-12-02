Назначен новый руководитель МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек»

Исполняющим обязанности директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» назначен Лев Третьяков. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, распоряжение об этом подписал глава Перми Дмитрий Самойлов. До этого назначения господин Третьяков занимал должность начальника отдела городской среды и природопользования администрации Перми.

Прежний руководитель предприятия – Игорь Сафонов – был уволен в минувшую пятницу, после того, как стая собак напала на мальчика, игравшего во дворе жилого дома в Мотовилихинском районе.

По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова родителям мальчика заплатят 300 тыс. руб. Пострадавший по прежнему находится на лечении в краевой детской клинической больнице.