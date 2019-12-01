Росавиация признала соответствие ПД-14 требованиям к охране окружающей среды

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало АО «ОДК-Авиадвигатель» одобрение главного изменения на двигатель ПД-14 по его соответствию требованиям тома II «Эмиссия авиационных двигателей» приложения 16 «Охрана окружающей среды» к Конвенции о международной гражданской авиации ИКАО по эмиссии твердых частиц. Данные об этом содержатся на сайте Росавиации. Суть одобренных изменений не раскрывается.

Данное требование применимо для двигателей определенных категорий, включая ПД-14, экземпляры которых будут изготавливаться после 1 января 2020 года. С учетом данного одобрения двигатель ПД-14 соответствует всем современным требованиям по защите окружающей среды. Результаты испытаний будут использованы в рамках проводимой при поддержке Росавиации валидации российского двигателя ПД-14 в Европейском агентстве по безопасности полетов EASA.

Напомним, в 2018 году двигатель ПД-14 получил сертификат типа Росавиации. ПД-14 — турбореактивный двухконтурный двигатель с взлетной тягой 14 тонн. Разработчиком двигателя является АО «ОДК-Авиадвигатель», а изготовителем — АО «ОДК — Пермские моторы». Двигатель будет использоваться на самолетах МС-21. Согласно заявленным характеристикам, ПД-14 более экономичен по расходу топлива по сравнению с его ближайшими зарубежными аналогами.