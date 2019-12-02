Радиовещатели соберутся в сети

Радиовещатели готовят к запуску онлайн-радиоплеер, который должен стать единым окном для FM-станций в интернете. К проекту уже присоединились 24 федеральных вещателя, отдельные игроки пока изучают его на предмет возможного «конфликта интересов» со своими интернет-ресурсами. Участники рынка радио смогут привлечь на сервис как минимум традиционных рекламодателей, допускают эксперты.

Единый радиоплеер, создание которого финансировали «Газпром-медиа радио», «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), Krutoy Media, разработан и будет запущен в ближайшие месяцы, сообщил “Ъ” директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами «Газпром-медиа радио» Юрий Анисимов.

Проект включает в себя сайт radioplayer.ru, на котором говорится о более чем ста радиостанциях в одном плеере, и мобильное приложение. Базовый функционал сервиса будет включать каталог радио, динамический поиск по частотам, фоновый режим работы, разделы «избранное», «недавно прослушанное» и др., следует из его презентации (есть у “Ъ”). На сайте будет возможность выбрать станции по жанру, найти региональную станцию по геопозиции устройства. Плеер сможет интегрироваться в другие интернет-ресурсы. Подрядчиками выступили разработчик софта «Микро-ИТ» и дизайн-студия Mish. Размер инвестиций не раскрывается. Ранее первый замгендиректора ЕМГ Александр Полесицкий оценивал стоимость разработки плеера в 3 млн руб.

Оператором единого плеера будет Российская академия радио, знает гендиректор радио «Комсомольская правда» Александр Чепель. По его словам, плеер — это «хотя и несколько запоздалая, но стратегически правильная реакция радиосообщества на изменение медиапотребления». Около 25% жителей РФ старше 12 лет слушают радио через смартфон, подсчитала Mediascope. Плеер позволит «в перспективе 10–15 лет не потерять большую часть своей аудитории, которая постепенно переходит из аналога в интернет», но собрать значительную аудиторию он сможет только в случае поддержки всей отрасли, указывает Александр Чепель.

О планах создания единой платформы в интернете радиохолдинги сообщили в ноябре 2018 года. К проекту уже присоединились радиостанции «Газпром-медиа радио», ЕМГ, Krutoy Media, «Мультимедиа Холдинг», ВГТРК, «Комсомольская правда», «Звезда», «Серебряный дождь», «Выбери радио», «Мир», региональные компании, говорит господин Анисимов: «Из 29 национальных радиостанций 24 уже в проекте». Плата за присоединение к плееру для региональных игроков составит несколько тысяч рублей, для национальных — несколько десятков тысяч рублей, добавил он. Сайт радиостанции Business FM «достаточно посещаемый», отмечает гендиректор ГК «РуМедиа» Михаил Бергер: «Мы сейчас оцениваем, нет ли здесь конфликта интересов, не будет ли единый плеер отбирать аудиторию у сайта и влиять на доходы. Если мы этого конфликта не обнаружим, то присоединимся к проекту».

Плеер не будет предполагать эксклюзивных прав: радиовещатели смогут развивать и собственные площадки в интернете. Единый плеер позволит радиовещателям увеличить доходы за счет монетизации контента в интернете, рассчитывает Юрий Анисимов. «Большая часть сайтов, которые сейчас транслируют потоки эфирных радиостанций, работают нелегально, то есть большую часть выручки от монетизации радиоконтента в интернете получают не производители, а пираты»,— пояснил он.

Доходы радиостанций в связи с появлением нового плеера, вероятно, вырастут «не сразу и ненамного», отмечает Михаил Бергер. В то же время проект усилит конкурентные преимущества перед цифровыми вещателями и пиратами, соглашается он. Единый радиоплеер может привлечь как радийные категории рекламодателей — авто, ритейл, финансы и т. д., так и других клиентов, прогнозирует директор по закупкам рекламы на радио Media Direction Group Александра Садовничая.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в первом полугодии 2019 года рынок рекламы на радио сократился на 4%, до 7,3–7,5 млрд руб. На фоне падения традиционных рекламных рынков идея единого окна в интернете актуальна и в других отраслях. 12 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект о едином поставщике контента 20 общедоступных телеканалов для интернет-площадок.

Валерия Лебедева