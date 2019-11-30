«Текст»: напавшие на детей собаки пойманы

Вчера новью специалисты по отлову собак смогли найти стаю животных, напавших на несовершеннолетних в поселке Висим и серьезно ранивших одного из них. Как сообщает интернет-газета «Текст», собак удалось найти по их окровавленным следам. Животные были обнаружены в частном доме, который принадлежит 80-летней пенсионерке. В дом ловцы попали с помощью полиции. В мэрии подтвердили изложенные газетой сведения.

Как выяснилось, из трех собак – одна принадлежала хозяйке дома, двух других она подкармливала. Две собаки оказались чипированы - они прошли стерилизацию в муниципальном приюте и были выданы новым хозяевам. Почему они оказались на улице – предстоит выяснить следователям. Собаки были изъяты у пенсионерки. Также на Висиме были пойманы сегодня ночью еще две крупные собаки.

Напомним, накануне глава Перми Дмитрий Самойлов уволил директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игоря Сафонова – после нападения стаей собак на 7-летних мальчиков. Они катались в логу, когда на них напала стая собак. Один из них после покусов находится в коме, написали пермские СМИ. Детей спас прохожий, отогнавший животных и вызвавший скорую помощь. «Его состояние тяжелое, но стабильное, отрицательной динамики нет» - сообщили в мэрии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ.