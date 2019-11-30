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Российские военные провели патрулирование в Сирии по новому маршруту

Российская военная полиция прошла по новому маршруту недалеко от города Кобани на севере Сирии. Весь путь составил 120 км, на него ушло четыре часа. Окрестности предварительно проверили разведчики, саперы и пулеметчики.

Колонну российских военных встречали жительница Кобани Людмила Антоненко, которая родилась на Украине. В Сирии она живет семь лет. «Горожане надеются на защиту со стороны российских войск. Если они видят машины российского патруля, они радуются, они знают, что находятся в безопасности»,— сказала госпожа Антоненко (цитата по ТАСС).

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых они договорились о совместном патрулировании на северо-востоке Сирии и о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Президент Турции, однако, выражал недовольство тем, как США и Россия выполняют свои обязательства. В Минобороны России претензии Анкары вызвали недоумение.

Подробности — в материале “Ъ” «Президент Турции недоволен союзниками».

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