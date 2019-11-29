Два бренда поспорили из-за коровки на зеленом лугу

Производитель любимого мороженого Владимира Путина судится за свой бренд. Компания «Ренна-Холдинг», известная на рынке под торговым знаком «Коровка из Кореновки» считает, что ее конкурент незаконно использует бренд «Кубанская коровка». Оба игрока рынка работают в одном сегменте — выпускают молочную продукцию. И оба используют изображение рыжей коровы на зеленом лугу. И тот и другой производитель украсили своих коров цветком на голове и белым пятном на лбу. Также оба бренда использовали в названии слово «коровка».

Если экспертиза признает, что знаки схожи до степени смешения, то кубанским производителем придется проводить масштабный ребрендинг, отметил управляющий партнер компании «Тулубьева, Осипов и партнеры» Виктор Осипов: «То, что товарные знаки иногда получаются довольно похожими, это, в общем-то, факт. Фиксация принадлежности конкретных изображений, названий или так называемых брендов — это прерогатива Роспатента, который регистрирует товарные знаки для идентификации товаров — в этом случае молочной продукции. Поэтому суд будет все сравнивать, и если истцам удастся доказать сходство, значит, ответчикам запретят использовать это изображение. Может быть, они будут вынуждены, поменять картинку, название – это достаточно распространенная практика».

«Ренна-Холдинг» пытается выдавить конкурирующую «коровку» со своего поля с 2011 года. Пять лет назад суд уже признавал правоту производителя «Коровки из Кореновки» и постановил взыскать с «Кубанской коровки» 114 млн руб., что составляло двукратную стоимость контрафактного товара.Ответчик выплачивать компенсацию не стал и «Ренна-Холдинг» инициировало банкротство конкурента.

В итоге «Коровке из Кореновки», скорее всего, удастся окончательно избавиться от своей кубанской коллеги, считает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алина Топорнина: «Фактически как только они проиграли дело о товарном знаке, о том, что он используется ими незаконно, они уже попали в ситуацию, когда их продукт перестанет выпускаться на законных основаниях в том виде, в котором он сейчас существует. Вряд ли будет рассматриваться повторно дело о товарном знаке именно в отношении степени смешения и в отношении самого товарного знака. Теперь вопрос будет касаться исключительно факта незаконного использования товарного знака».

Сейчас к субсидиарной ответственности привлекли двоих соучредителей «Кубанской коровки» и еще две связанные с ними компании. Первое заседание суда назначено на 10 декабря.

Светлана Белова, Сергей Гусев