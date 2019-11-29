Альфа-банк признан «Банком года в России» по версии авторитетного международного журнала The Banker. Награда вручена за впечатляющий рост, успешную реализацию стратегических инициатив и технологическое лидерство. Эксперты высоко оценили достижения Альфа-банка в цифровой трансформации бизнеса, модернизации мобильного приложения «Альфа-Мобайл» и внедрению инновационных продуктов. Это позволяет Альфа-банку добиваться успеха даже в нынешних рыночных условиях. По мнению The Banker, успешность выбранной стратегии подтверждается уверенным ростом всех финансовых показателей банка. Чистая прибыль выросла на 65,5%, операционная эффективность достигла почти 40%.

Исполнительный директор АО "Скалистый берег" Леонид Фадеев стал лауреатом международной винной премии The Future 50 Awards, учрежденной в Великобритании. Всего экспертами было выдвинуто более 600 претендентов на эту премию. Леонид Фадеев, единственный представитель из России, вошел в число 50 финалистов. Основными требованиями, предъявляемыми к соискателям, были возраст до 40 лет и выдающиеся показатели в работе. Жюри оценивало достижения кандидатов за последние три года, включая их карьеру в винной индустрии, академические успехи, социальную ответственность и реализованные инновации в отрасли.

Mazda отзывает почти 36 тыс. автомобилей модели CX-7. Речь идет о кроссоверах, реализованных с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года. Причина в том, что на некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым. Отмечается, что автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, которые были установлены при производстве.