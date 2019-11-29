Япония впервые выдала России фигуранта уголовного дела

В Россию сегодня, 29 ноября, впервые экстрадировали из Японии фигуранта уголовного дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь идет об Александре Золенко, который, по данным полицейских, в 90-е годы был участником банды на Дальнем Востоке.

По данным МВД, Александр Золенко был одним из лидеров и активных участников организованного преступного сообщества (ОПГ) на Дальнем Востоке с 1992 по 2006 год. ОПГ причастна к таким преступлениям, как убийство, угон автомобилей и отмывание денег.

Сам Александр Золенко обвиняется по статьям: ч. 1, 2 ст. 210 (создание ОПГ и участие в нем), ч. 3 ст. 166 (угон автомобиля, совершенный ОПГ), ч. 1 ст. 174.1 (отмывание денег), ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. Его обвинили в розыск по запросу управления МВД по Сахалинской области.