Аэрофлот вновь подтверждает глобальное лидерство: лидирующий авиационный бренд и лучший бизнес-класс в мире по версии World Travel Awards 2019

29 ноября 2019 года, Москва.— Аэрофлот вновь подтвердил лидерские позиции в глобальной авиации, одержав победу в двух главных номинациях в финале престижной премии World Travel Awards 2019 — «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс».

Аэрофлот на протяжении трех лет подряд удерживает статус самого узнаваемого бренда в мировой авиации, оставаясь первым и единственным в истории обладателем данного титула от World Travel Awards, а бизнес-класс национального перевозчика вновь был признан лучшим в мире.

Торжественный финал мирового этапа World Travel Awards 2019 года состоялся 28 ноября в Королевском оперном театре Маската в Султанате Оман. На 26-й церемонии World Travel Awards по традиции собрались лучшие представители глобальной индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации.Премия учреждена в 1993 г. в Великобритании и за время своего существования приобрела неофициальный статус «туристического Оскара». В течение всего года награды World Travel Awards присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

«Победа в престижных номинациях главной мировой туристической премии World Travel Awards наглядно демонстрирует верность курса развития нашей компании, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Высочайший уровень продукта, лучшие показатели пунктуальности в мире, удобная маршрутная сеть и ставка на развитие цифровых технологий были по достоинству оценены международным сообществом путешественников».

Ранее в этом году Аэрофлот одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2019 в трех номинациях: «Лидирующий авиационный бренд Европы», «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом», а также «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию» — показательной для лидера на транзите Европа-Азия.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот удостоен высшей оценки «пять звезд» за пунктуальность выполнения полетов от британского аналитического агентства OAG.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.