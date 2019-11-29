Воронежцы стали больше интересоваться накопительным страхованием жизни

За первые десять месяцев 2019 года «Сбербанк страхование жизни» (крупнейший игрок на профильном рынке) в Воронежской области заключил 2,23 тыс. договоров накопительного страхования жизни — втрое больше, чем за аналогичный период 2018 года. Средняя сумма накоплений составила 600 тыс. руб., сообщили “Ъ-Черноземье” в компании.

По количеству заключенных договоров Воронежская область вошла в первые 15 российских регионов, констатируют в «Сбербанке страхование жизни». Женщины заключают договоры чаще, но мужчины копят более значительные суммы, выяснили в компании. «Молодежь в возрасте до 25 лет планирует накопить в среднем 700 тыс. руб., 26–35-летние — уже около 800 тыс. руб. Средние суммы по договорам клиентов 36–45 лет и 46–55 лет составляют около 1 млн руб. Самые высокие суммы договоров накопительного страхования жизни у клиентов старше 56 лет — в среднем около 1,1 млн руб.»,— констатируют в компании по итогам изучения общероссийской статистики.

Владимир Зоркий