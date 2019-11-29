УФАС предупредило «Новогор-Прикамье» о недопустимости нарушения закона о конкуренции

Пермское УФАС России вынесло предупреждение ООО «Новогор-Прикамье» о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции, связанного с ответственностью за бесхозные коммунальные сети.

Как сообщает пресс-служба УФАС, на ООО «Новогор-Прикамье» пожаловался собственник здания по ул. Героев Хасана, 50. При заключении им договора водоснабжения и водоотведения с ООО «Новогор-Прикамье» в схеме разграничения обнаружились бесхозяйные сети водоотведения, за которые единый оператор водоснабжения и водоотведения ответственность нести не захотел, переложив ее на собственника здания.

УФАС установил, что сети действительно относятся к бесхозяйным. Они могут перейти в зону ответственности обслуживающей организации, но только в случае, если местная администрация поставит их на муниципальный баланс, а затем отдаст их обслуживающей организации. Такой порядок соблюден не был.

«Пермское УФАС России пришло к выводу, что отсутствие акта передачи бесхозяйного спорного участка сетей ООО «НОВОГОР-Прикамье» от органа местного самоуправления в порядке, установленном ч. 5 ст. 8 Закона о водоснабжении, само по себе не является достаточным основанием для возложения ответственности за эксплуатацию таких сетей на заявителя как абонента. Тем более если не был доказан факт передачи ему данных сетей и нахождения их на его балансе. Следовательно, ресурсоснабжающая организация переложила ответственность за содержание и эксплуатацию бесхозяйного участка сети водоотведения на абонента неправомерно», - пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

В соответствии с законом о защите конкуренции, ресурсоснабжающей организации, занимающей доминирующее положение на рынке коммунальных услуг, запрещено ущемлять интересы хозяйствующих субъектов, в том числе навязывать контрагенту невыгодные для него условия договора. В данном случае именно это и произошло, посчитали в УФАС. Антимонопольное ведомство предупредило ООО «Новогор-Прикамье» о необходимости прекратить незаконные действия в десятидневный срок со дня получения предупреждения. В противном случае будет принято решение о возбуждении антимонопольного дела.