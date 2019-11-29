Бывшего полицейского осудят за организацию притона под видом стриптиз-клуба

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых местных жителей, которые обвиняются в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Среди подсудимых – бывший начальник отделения по защите бюджетных средств отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Нижнему Новгороду. Как ранее выяснил “Ъ-Приволжье”, речь идет о майоре полиции Сергее Антилофьеве.

По версии следствия, летом 2016 года обвиняемые арендовали помещение на площади Маркина в Нижнем Новгороде. Там они открыли стриптиз-клуб, который использовали в качестве притона. Часть помещений была переоборудована в комнаты для оказания интимных услуг за плату. Для иногородних девушек, которые привлекались для занятия проституцией, организатор преступной группы снял квартиру в центре города. Майор полиции отвечал за меры конспирации притона, а подельников предупреждал о грядущих проверках. Притон накрыли в 2017 году. После этого сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел.

Дело направлено в Нижегородский райсуд. Если обвиняемых признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Анастасия Еремина