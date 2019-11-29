Мэрию Челябинска обязали обезопасить пешеходный переход, где за 1,5 месяца сбили троих

Прокуратура Челябинска внесла представление главе города Наталье Котовой с требованием сделать безопасным пешеходный переход на улице Елькина рядом со зданием министерства строительства области. За последние полтора месяца там сбили трех пешеходов, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ГОСТ пешеходный переход по улице Елькина не оборудован искусственными неровностями, отсутствуют дублирующие знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью. Сотрудники городского отдела ГИБДД неоднократно вносили в адрес администрации Челябинска представления «об устранении причин и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения» на этом участке. Однако чиновники до сих пор не приняли никаких действенных мер. В связи с этим прокуратура города внесла мэру Наталье Котовой представление с требованием устранить нарушения и решить вопрос с установкой необходимых дублирующих знаков и искусственных неровностей на пешеходном переходе.