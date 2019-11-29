«Сад-Гигант» начал большую стройку

АО «Сад-Гигант» построит в Славянском районе Кубани плодохранилище вместимостью 54,4 тыс. тонн. Инвестиции в проект составят 3 млрд руб. Это заемные средства, однако часть из них компенсирует Минсельхоз РФ. В настоящее время в крае недостаточно объектов для хранения фруктов, из-за чего часть урожая производителю приходится транспортировать в другие регионы, что несет дополнительные расходы. Кроме того, проблема нехватки площадей остро стоит не только на юге. Эксперты считают, что для полного решения вопроса необходимо в ближайшие три года построить плодохранилища мощностью до 2 млн тонн.



АО «Сад-Гигант» построит плодохранилище стоимостью 3 млрд руб. Объект вместимостью 54,4 тыс. тонн единовременного хранения с отделением переработки появится в поселке Степной Славянского района. «Хранилище позволит нам оптимизировать расходы на логистику и хранение всего объема производимой продукции. В нем предусмотрено 200 холодильных камер, сортировочная и упаковочная линии. Для закладки яблок на хранение будут использоваться контейнеры, весы, погрузчики, подъемники, которые также будут приобретены в рамках бюджета проекта. Строительство объекта будет вестись в два этапа, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года»,— рассказали в компании.

На реализацию этого проекта АО получило кредит. Как сообщили в Сбербанке, особенностью данного кредитования стала возможность получения государственных субсидий. В частности, «Сад-Гигант» получил субсидию федерального Минсельхоза на весь срок кредитования, что позволило снизить процентную ставку по кредиту в три раза.

Ежегодно в АО «Сад-Гигант» производится свыше 100 тыс. тонн плодов. Имеющихся на территории Славянского района холодильников хватало для закладки лишь 50% всей продукции (в 2019 году заложено 62,7 тыс. тонн яблок на хранение). Сейчас приходится транспортировать часть продукции на хранение в Ингушетию, что влечет дополнительные расходы и логистические сложности.

По данным краевого минсельхоза, на сегодняшний день в Краснодарском крае общая мощность фруктохранилищ составляет 240 тыс. тонн. За последние 5 лет в регионе построены хранилища общей мощностью 100 тыс. тонн. Самые крупные находятся в Крымском, Абинском и Новопокровском районах. В ближайшие 5 лет планируется построить фруктохранилища мощностью ещё на 100 тыс. тонн продукции. На строительство фруктохранилищ предусмотрена господдержка в виде возмещения 20% прямых затрат.

АО «Сад-Гигант» отмечает в этом году 90-летие со дня основания предприятия. В 1929 году были заложены первые 408 га будущего гигантского сада. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года АО «Сад-Гигант» показало выручку 3,3 млрд руб., чистую прибыль — 907,4 млн руб. Владельцем 99,9% доли в уставном капитале общества (26 млн руб.) является московское ООО «Сервис-Плюс» Разеты Хамичевой.

Генеральный директор Союза садоводов Кубани Николай Щербаков подтверждает, что закладка местных фруктов на длительное хранение осложняется отсутствием достаточного количества холодильных мощностей. «В регионе не хватает места для хранения 100 тыс. тонн продукции. В крае мы собираем 400 тыс. тонн фруктов в год, и проблема по мере поступления на рынок урожая от закладываемых сегодня садов будет все больше и больше обостряться, так как с каждым годом мы, соответственно, собираем все больше урожая. Притом строить хранилища — это очень дорогое мероприятие. "Сад-Гигант" в этом году собрал 130 тыс. тонн продукции, а хранилище у них всего на 40 тыс. тонн. Емкости растут, но по мелочи, и их явно не хватает»,— пояснил господин Щербаков.

По словам заместителя гендиректора компании Fruitsearch Ивана Давыдова, нехватку плодохранилищ испытывает не только Краснодарский край. «На сегодняшний день суммарная мощность всех имеющихся в стране плодохранилищ составляет немногим более 370 тыс. тонн. Этого достаточно для хранения не более 15—20 процентов производимых в России плодов. По этой причине в 2018 году инвесторы намеревались увеличить объемы плодохранилищ еще на 280 тыс. тонн, а увеличили вполовину»,— сказал господин Давыдов. По его словам, чтобы решить проблему нехватки мощностей, необходимо в ближайшие три года построить в России плодохранилища вместимостью до 2 млн тонн.

Елена Рыжкова