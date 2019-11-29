Бизнесу окажут госуслугу

Правительство одобрило «дорожную карту» о цифровизации госуправления, предполагающую участие бизнеса в оказании госуслуг. Документ также предлагает запретить чиновникам создавать информационные системы, которые вступят в прямую конкуренцию с коммерческими сервисами вроде «Яндекс.Такси» и ЦИАН. Оказание госуслуг позволит бизнесу получить доступ к данным, уверены участники рынка.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 28 ноября утвердил «дорожную карту» по созданию цифровой платформы госуправления до 2024 года, сообщил “Ъ” представитель профильного вице-премьера Максима Акимова. Дмитрий Медведев поручил утвердить план на основе «дорожной карты», рассказал он. Работа по нему начнется с 2020 года, когда будут запущены «пилоты» с ведомствами по разработке сервисов, а результатом «станет квантовый скачок в скорости и полноте оказания госуслуг в электронном виде», утверждает представитель Максима Акимова.

«Дорожная карта» предполагает участие бизнеса в оказании госуслуг. Согласно документу, до 1 января 2021 года должны быть разработаны стандарты оказания госуслуг через каналы коммерческих компаний. При этом госорганам будет запрещено создавать и модернизировать информационные системы для оказания услуг, вступающие в прямую конкуренцию с существующими коммерческими услугами.

Компании смогут оказывать весь спектр госуслуг при условии, что найдутся желающие, утверждает руководитель Аналитического центра при правительстве (АЦ) Владислав Онищенко. Для этого будет выработаны модели взаимодействия государства с бизнесом, чтобы снизить затраты граждан на получение этих услуг и обеспечить коммерческую привлекательность сервисов. «Если на рынке уже существуют успешные цифровые сервисы, например, системы электронного документооборота, антивирусные программы, автомобильные навигационные программы, программы бронирования билетов и так далее, то государство не будет для своих нужд разрабатывать аналогичные ИТ-продукты»,— добавил он. Фактически государству будет запрещено создавать аналоги сервисов вроде «Яндекс.Такси» или ЦИАН, поясняет “Ъ” один из чиновников.

Мероприятия «дорожной карты» не потребуют дополнительных бюджетных средств, достаточная сумма уже заложена в нацпрограмме «Цифровая экономика» и в бюджетах ведомств, сообщил Владислав Онищенко. Общие расходы на проект «Цифровое госуправление» с 2019 по 2024 годы составят 235,7 млрд руб.

В 2015 году «Ростелеком» уже предлагал изменить порядок оказания госуслуг: на базе электронного правительства он хотел создавать сервисы для частных и юридических лиц, оценивая потенциальную выручку от этого направления в 43,55 млрд руб. в течение пяти лет. Положения «дорожной карты» в «Ростелекоме» не комментируют.

В МТС готовы рассматривать предложения об оказании госуслуг на базе своей инфраструктуры, сказал “Ъ” представитель оператора. «Вопрос монетизации целесообразно изучать после получения конкретного технического задания»,— уточнил он. В пресс-службе ВТБ сообщили, что готовы участвовать в формировании обязательных стандартов оказания госуслуг через свои каналы. ВТБ уже работает над предоставлением услуг по подаче заявлений на назначение и доставку пенсий и социальных выплат, уточнили в банке. Возможность оказания госуслуг позволит бизнесу получить доступ к большому объему данных, уверен собеседник “Ъ” в одном из операторов связи.

Часть процессов и даже отдельных задач, которые сейчас встроены в процедуры оказания госуслуг, можно передать на реализацию бизнесу или НКО, согласна гендиректор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук. «Это позволит существенно ускорить развитие существующих и разработку новых государственных сервисов»,— полагает она. Госуслуги, предполагающие материальный результат, вполне могут предоставляться коммерческими организациями, отмечает директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев: «В некоторых странах изготавливают и выдают автомобильные номера частные организации по регистрационным данным, предоставляемым уполномоченным органом, а бумажные документы могут доставляться курьерами или через постаматы».

Юлия Тишина, Надежда Краснушкина