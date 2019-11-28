Ведущие западные фармкомпании договорились продавать лекарства в Китае на 60% дешевле

Национальное бюро медицинского страхования Китая (NHSA) объявило в четверг, 28 ноября, о достижении договоренности с группой зарубежных фармацевтических компаний о снижении цен на их лекарственные препараты в обмен на включение их в программу медстраховки. Речь идет о 70 препаратах, отпускная цена которых для жителей Китая будет снижена в среднем на 60,7%. Среди производителей, добившихся соглашения с китайскими властями, числятся Novartis, Roche, AstraZeneca и Sanofi.

Компании добивались включения своих препаратов в государственную медицинскую страховку, чтобы увеличить продажи в стране. «Китай есть и будет невероятно большим рынком с крайне низкими ценами на лекарства, а потому международные компании понимают, что им стоит значительно урезать цены на свои препараты, чтобы нарастить выручку за счет объема продаж»,— цитирует Reuters главу инвесткомпании Loncar Investments Брэда Лонкара. При этом эксперты отмечают, что сделка с китайскими властями по столь значительному снижению отпускных цен может негативно сказаться на отношениях фармкомпаний с властями других стран.

Кирилл Сарханянц