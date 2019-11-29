Жертвой браконьера стал человек

В Свердловской области браконьер застрелил инспектора, отвечающего за охрану природы, и ранил второго. Возбуждены два уголовных дела. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился оказать помощь семье погибшего егеря и его раненому коллеге.



По версии следствия, инцидент произошел вечером в среду в деревянном строении в 30 км от села Таборы. К 54-летнему местному жителю пришли с плановой проверкой два инспектора в сфере охраны животного мира. «Когда они зашли в жилое помещение, то обнаружили свежедобытую рыбу и стали интересоваться методами ее добычи»,— уточнил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, после этого гражданин вышел из дома и достал из-под крыши незарегистрированное охотничье ружье марки «Иж» 12-го калибра, из которого без предупреждения открыл стрельбу.

В результате главный специалист областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира — государственный инспектор Свердловской области Андрей Киргинцев получил огнестрельное ранение, от которого позднее скончался. Подозреваемый попытался застрелить второго сотрудника — старшего государственного инспектора отдела госконтроля по региону Сергея Ворохобова, однако произошла осечка. Инспектор вступил в схватку с браконьером, в ходе которой получил ножевое ранение и травму головы. «Тем не менее у него хватило сил обезвредить вооруженного человека, а также вывезти на снегоходе своего раненого и истекающего кровью коллегу, по пути вызывая на место ЧП полицию и скорую помощь. 12 км потерпевшего доставляли по снегу, затем 40 км — до Таборов и еще 100 км — до Тавды. В реанимации больницы егерь, к сожалению, скончался»,— рассказал полковник Горелых. По его словам, подозреваемый находится под охраной полиции в больнице, так как тоже во время схватки получил серьезные травмы. В СКР уточнили, что в ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемого.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») и ч.3 ст.30, пп. «а», «б» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»). Как сообщили в региональном СУ СКР, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирают и закрепляют доказательную базу. «Назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, проводится осмотр мест происшествия, а также осуществляются допросы»,— сообщили в СКР.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшего Андрея Киргинцева, а также материальную поддержку пострадавшему Сергею Ворохобову. Регион будет ходатайствовать о представлении Андрея Киргинцева к государственной награде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Киргинцев в декабре 2009 года поступил на государственную службу в региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Через пять лет он возглавил отдел госнадзора, охраны и использования животного мира, став государственным инспектором региона. «Около десяти лет Андрей Киргинцев охранял животный мир от посягательств незаконных охотников на территории Тавдинского городского округа и Таборинского муниципального района. Благодаря его работе в Тавдинском районе снизилось число случаев браконьерства, его авторитет среди местных жителей был непререкаем»,— отметили в пресс-службе правительства, добавив, что в 2019 году при активном содействии Андрея Киргинцева были раскрыты три преступления, связанные с незаконной охотой, по которым браконьерами был возмещен причиненный природе вред.

Дарья Соколова