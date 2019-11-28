Браконьер расстрелял инспектора в Таборинском районе

В Таборинском районе вчера вечером местный житель застрелил главного специалиста областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира – государственного инспектора Свердловской области Андрея Киргинцева. Инцидент произошел в 30 км от села Таборы в деревянном строении в лесном массиве.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый открыл стрельбу из незарегистрированного охотничьего ружья, когда два инспектора по охране природы проводили плановый рейд. «Когда они зашли в жилое помещение, то обнаружили свежедобытую рыбу, и стали интересоваться методами ее добычи. Гражданин, вероятно, разгневанный таким поворотом событий, вышел из избы, достал из-под крыши “ствол”, вернулся обратно и без предупреждения открыл стрельбу»,— сообщил Валерий Горелых.

Андрей Киргинцев получил смертельное ранение. Второй инспектор Сергей Ворохобов вступил в схватку с браконьером, получил ножевое ранение и травму головы, но смог его обезвредить.

Как сообщили в СКР по Свердловской области, возбуждены уголовные дела по п.«б» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ч.3 ст.30, п.п.«а»,«б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

По поручению губернатора Евгения Куйвашева семье погибшего охотинспектора будет оказана вся необходимая помощь. Регион будет ходатайствовать о представлении Андрея Киргинцева к государственной награде. Сергею Ворохобову также будет оказана материальная помощь.