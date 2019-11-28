Число заемщиков МФО в 2019 году выросло почти на четверть

Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) увеличилось почти на четверть за первые девять месяцев 2019 года — до 11 млн человек, сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Вырос и портфель микрозаймов: с начала года он увеличился на 23% (37 млрд руб.) и на 30 сентября составил 201 млрд руб.

«Количество заемщиков продолжает прирастать. На 30 сентября 2019 года их количество было равно примерно 11 млн человек. Это очень большие цифры. <...> Рост составил почти 24% по количеству заемщиков с начала года»,— сказал господин Чистюхин на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: время взрослых решений» (цитата по ТАСС).

Зампред ЦБ добавил, что ожидает роста портфеля микрозаймов. При этом, по словам господина Чистюхина, рост наблюдается на фоне сокращения числа МФО. На начало ноября в реестре было зарегистрировано 1843 организации — на 8% меньше относительно начала года. Он отметил, что PDL-компании (деньги «до зарплаты») стали вводить больше дополнительных продуктов: в отдельных компаниях доля доходов от них находится на уровне 10–20%.

На прошлой неделе президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что меры ЦБ по ограничению предельно допустимой долговой нагрузки (ПДН) могут вызвать удорожание кредитов. Вместе с тем, по мнению господина Грефа, это поможет охладить рынок.

Напомним, с 1 октября банки и МФО они обязаны рассчитывать ПДН физлиц при предоставлении кредитов от 10 тыс. руб. и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%. Банк России рекомендовал кредитным организациям информировать заемщика о ПДН.

Эта рекомендация стала предметов острой дискуссии. Кредиторы говорят о бесполезности данных для клиентов и больших затратах для себя. Банк России, депутаты и правозащитники настаивают на раскрытии. В бюро кредитных историй предлагают свои услуги, но, в отличие от обязанности банков, они могут привести к дополнительным расходам граждан.

Подробнее — в материале “Ъ” «Долги не напоказ».