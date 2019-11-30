«От 40 до 65% убийств приходится на дни религиозных праздников» Чем омрачалась радость в светлые дни

После смерти Сталина многие советские люди решили, что запреты на участие в религиозных праздниках ушли в небытие вслед за отцом народов. И принялись праздновать (кто — Рождество и Пасху, а кто — Курбан-байрам) широко и весело. Причем, как демонстрировали данные, собранные МВД СССР, не обращая внимания не только на Трудовой кодекс, но временами и на Уголовный.

Из записки министра внутренних дел СССР генерал-полковника С. Н. Круглова в ЦК КПСС, 4 ноября 1954 года. (До рассекречивания имела гриф «Совершенно секретно».)

За последнее время отмечается большое количество уголовных преступлений, совершаемых в дни религиозных праздников, а также случаи массового пьянства и невыхода на работу трудящихся в эти дни, особенно в районах сельской местности.

Анализ материалов об уголовных преступлениях по Украинской и Белорусской ССР, а также по взятым на выборку двенадцати областям РСФСР и двум автономным республикам (Башкирская и Татарская АССР, Горьковская, Вологодская, Ивановская, Калининская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Новгородская, Орловская, Смоленская и Ярославская области) показывает, что в 1953 году в дни религиозных праздников на почве пьянства в этих республиках и областях было совершено 245 убийств.

За январь—август 1954 года в указанных республиках и областях в дни религиозных праздников совершено 165 убийств. В таких областях, как Орловская, Калужская, Костромская, Горьковская, от 40 до 65% убийств, совершенных в январе—августе 1954 года, приходится на дни религиозных праздников.

К тяжелым последствиям приводят драки, возникающие в городах и селах на почве массовых пьянок, устраиваемых в дни религиозных праздников.

Так, 25 апреля 1954 года в дер. Бишкайн (правильно — Бишкаин.— «История») Аургазинского района Башкирской АССР собравшиеся у гражданки САВЕЛЬЕВОЙ в день праздника «Пасхи» гости напились пьяными, учинили драку, во время которой убили колхозника САВЕЛЬЕВА.

2 августа 1954 года в гор. Кургане, в доме №20 по ул. Победы, была организована пьянка по случаю «Ильина дня». Во время драки, возникшей среди участников пьянки, ударом ножа был убит электросварщик депо ст. Курган КРУТИКОВ.

В Полновском районе Псковской области 27 августа 1954 года, в так называемый «Тихонов день», во время драки между молодежью деревень Носовка и Безьево был убит колхозник МИХАЙЛОВ.

В Вологодской области 2 августа 1954 года во время празднования «Ильина дня» в массовой драке, возникшей между колхозной молодежью Чебсарского и Вологодского районов, четырем участникам драки были нанесены тяжелые ножевые ранения.

Иногда в этих пьянках и драках принимают участие и представители сельского актива.

В частности, в колхозе «Вазуза» Сычевского района Смоленской области в августе 1954 года в массовой пьянке по случаю «Ильина дня», продолжавшейся двое суток, активное участие принимали секретарь парторганизации ЗАЙЦЕВ и председатель колхоза ГРАЧЕВ.

«Иногда в этих пьянках и драках принимают участие и представители сельского актива» Фото: Григорий Дубинский / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Подольском районе Московской области 25 апреля 1954 года, в день «Пасхи», в драке между рабочими совхоза «Одинцово-Вахромеево» и строительства дома отдыха «Востряково» принимал участие член бюро комсомольской организации стройуправления ЧЕРКАСОВ, нанесший смертельное ранение шоферу совхоза РОМАШИНУ.

В пьянке, организованной в дни «Масленицы» в дер. Ляпуново Варнавинского района Горьковской области, участвовал заместитель председателя колхоза «Ленинский путь» ТЕРПЕЛОВ; пьянка закончилась убийством ТЕРПЕЛОВА.

В ряде районов в дни религиозных праздников наблюдается массовый невыход колхозников на работу.

Например, колхозники с. Махалята Тоншаевского района Горьковской области на общем собрании приняли решение о праздновании дня «Св. Елены» и 3–4 июня 1954 года на работу не выходили.

28 июля 1954 года по случаю престольного праздника «Кирика и Улиты» колхозники дер. Велено (правильно — Велино.— «История») Бронницкого района Московской области в течение двух дней никаких работ по уборке урожая не вели. Бригадир АБРАМОВ, колхозный счетовод КУРАХИН и звеньевая ЕЛКИНА организовали в эти дни у себя дома коллективные пьянки с колхозниками.

В январе 1954 года в колхозе им. Сталина Славянского района Краснодарского края колхозники, закрепленные за животноводческой фермой, на которой было сосредоточено 500 голов крупного рогатого скота и около 2000 свиней, бросили работу и ушли в станицу праздновать «Рождество».

В течение четырех дней скот на ферме оставался без корма и воды, в результате чего сильно истощал, а 50 свиней пало.

В селе Средний Елюзань Городищенского района Пензенской области во время татарского религиозного праздника «Курбан-Байрам», продолжавшегося три дня, ежедневно не выходило на работу до 400 колхозников.

В Кирилловском районе Вологодской области праздник «Николин день» 22 мая 1954 года справлялся в 95 населенных пунктах, и в течение трех дней в этих пунктах ежедневно не работало около 3,5 тысячи колхозников. Аналогичное положение наблюдалось при праздновании «Ильина дня» в ряде колхозов Детчинского района Калужской области и Островского района Костромской области.

О всех случаях убийств, массовых пьянок и невыходов трудящихся на работу в дни религиозных праздников 1953–1954 гг., а также о принятых в связи с этим органами милиции мерах были информированы местные партийные органы.

Публикация Светланы Кузнецовой