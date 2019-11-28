Железная дорога в «Титановой долине» будет запущена к 2023 году

Железнодорожная ветка в особой экономической зоне «Титановая долина» (площадка «Салда») начнет работать не позднее 2023 года. По словам гендиректора ОЭЗ Артемия Кызласова, до конца года РЖД должны выйти в правительство Свердловской области с частной концессионной заявкой, а к лету следующего года планируется заключить концессионное соглашение. Строительные работы запланированы на 2021-2022 годы. Общая стоимость строительства железнодорожной инфраструктуры превысит 1,7 млрд руб., работы будут вестись за счет РЖД, их возврат планируется за счет грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта предполагается строительство двух путей — для приема-отправки грузов длинной 2 км и вытяжного длинной 0,5 км. Кроме того, запланировано строительство служебно-бытового корпуса, постов обогрева монтеров пути и других объектов.

На данный момент подтвержденная потребность резидентов в грузоперевозках составляет 439 тыс. т в год, сообщил господин Кызласов.

В сентябре стало известно, что один из резидентов ОЭЗ компания «СТОД-Урал» решила расторгнуть соглашение о сотрудничестве. В частности, претензии инвестора относились к отсутствию подъездных железнодорожных путей, к строительству которых в ОЭЗ еще не приступили. Изначально компания «СТОД-Урал» планировала построить на территории «Титановой долины» высокотехнологичный деревоперерабатывающий комплекс площадью 68 га. Ожидается, что до конца года компания лишится статуса резидента.

Татьяна Дрогаева