В ДТП со школьным автобусом в Ростовской области пострадало два человека

На 48 км автодороги «Ростов-Волгодонск» сегодня в 11:50 произошло столкновение школьного автобуса Багаевской СОШ №3 и автомобиля «ВАЗ-2110», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, водитель автобуса, совершая поворот налево, не

убедился в безопасности маневра и допустил столкновение. За медицинской помощью обратились водитель и совершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ. В автобусе на момент ДТП в школьном автобусе находились девять детей. Никто из них не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Дарья Голякова